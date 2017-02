FC 08 Villingen bietet Bahlinger SC Paroli

Nullachter bestreiten zwei erfolgreiche Testspiele. Am Freitag 4:1-Sieg gegen Rielasingen-Arlen

Fußball: (mp) Gelungenes Testspielwochenende für den FC 08 Villingen: Am vergangenen Freitag gab es beim Verbandsliga-Konkurrenten FC Rielasingen-Arlen einen klaren 4:1-Erfolg. Am Samstag folgte ein hochverdientes 1:1 beim Oberligisten Bahlinger SC.

FC Rielasingen-Arlen – FC 08 Villingen 1:4 (1:2). Bis auf Mario Ketterer, der in der zweiten Halbzeit zum Einsatz kam, sowie Tobias Weißhaar und Ali Sari spielte ausschließlich der U23-Landesligakader der Nullachter in Rielasingen. Die Gastgeber gingen nach wenigen Sekunden mit 1:0 in Führung. Danach wurden die Gäste stärker und übernahmen das Kommando. Ali Sari mit einem Doppelpack (15. und 44.) sorgte für die 2:1-Halbzeitführung der Nullachter. Baris Cakici traf in der 68. Minute mit dem 3:1 zur Vorentscheidung. Maurice Dresel machte mit dem 4:1 in der 78. Spielminute alles klar. „Dies war ein sehr gutes Spiel unserer jungen Mannschaft, die über 90 Minuten die Partie bestimmte. Wir hätten sogar noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können“, zeigte sich Martin Braun, der sportliche Leiter der Nullachter, sehr zufrieden.

Bahlinger SC – FC 08 Villingen 1:1 (0:1). Eine intensive Partie lieferten sich die beiden Konkurrenten auf dem Kunstrasen in Bahlingen. „Das Spiel hatte schon Derby-Charakter. Es war von beiden Mannschaften eine sehr intensive Partie“, sagte Braun. Als sich die Villinger im Mittelfeld den Ball erkämpft hatten, kam Danilo Cristilli ans Leder und traf aus 20 Metern zum 1:0 (30.) für die Nullachter.

Nach der Pause verstärkten die Platzherren den Druck. Als die Villinger Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam, traf Johannes Fiand aus kurzer Distanz zum 1:1 (49.). Danach hatten aber wieder die Villinger mehr vom Spiel. Erneut war es der agile Danilo Cristilli, der nach rund einer Stunde am gegnerischen Torhüter scheiterte. In der Schlussphase waren die Gäste weiterhin näher am Sieg. Cristilli setzte das Leder knapp am Tor vorbei (88.) und in der Schlussminute verpasste Daniel Wehrle knapp den Siegtreffer für die Nullachter. „Das Spiel in Bahlingen war von unserer Seite sehr gut. Wir hatten sogar die Mehrzahl an Torchancen und hätten das Spiel somit auch gewinnen können“, sagte Braun.

Am Samstag folgt die Generalprobe für den FC 08, wenn es zum Landesligisten FC Radolfzell geht. Am 25. Februar beginnen die Punktspiele in der Verbandsliga mit einem Heimspiel gegen den SC Pfullendorf.