regionalsport schwarzwald FC 08 Villingen beim Kaiserstuhl-Cup: Ordentlicher Auftritt ohne Tore

Nach einer Niederlage und einem Sieg in den bisherigen Vorbereitungsspielen, trennte sich der FC 08 am Freitag im Rahmen des Bahlinger Kaiserstuhl-Cups in seinem dritten Testspiel mit einem torlosen Unentschieden vom Liga-Konkurrenten Bahlinger SC.

Fußball, Kaiserstuhl-Cup: Bahlinger SC – FC 08 Villingen 0:0. Sein Debüt im Nullacht-Trikot gab Neuzugang Cristian Giles, dessen Spielgenehmigung am Freitag gegen 12.30 Uhr in der Geschäftsstelle der Villinger eingegangen war.

Die Bahlinger begannen dominant und hatten durch den Lattenschuss von Mirco Barella nach zwei Minuten auch gleich die erste Großchance. Doch nach und nach fingen sich die Villinger und starteten eigene gute Aktionen, wobei es zumeist an der Präzision beim letzten Pass fehlte.

Auch die zweite größere Chance der Partie ging an die Gastgeber. Marco Waldraff setzte sich auf links durch, sein Pass verfehlte haarscharf Serhat Ilhan (23.). Die Nullachter setzten sich erstmals nach einer guten halben Stunde gefährlich in Szene. Tevfik Ceylan startete ein Tempo-Dribbling, zog aber dann gleich auf das Tor ab, anstatt den besser postierten Cristian Giles zu bedienen. Der zeigte vereinzelt durchaus seine Qualität. Natürlich fehlte ihm aber noch etwas die Bindung zu den neuen Kollegen. Dem zweiten spanischen Neuzugang Pablo Gil im Zentrum war hingegen anzumerken, dass er schon mehr Mannschaftstrainings beim FC 08 absolviert hatte.

Ohne Benedikt Haibt und Nedzad Plavci sowie ohne Trainer Jago Maric, der privat verhindert war und durch Co-Trainer Arasch Yahyaijan ersetzt wurde, lieferte der FC 08 eine für diese Frühphase der Vorbereitung solide Partie ab. Auch in der zweiten Halbzeit zeigte der BSC zwar die etwas reifere Spielanlage, die Nullachter verdienten sich insgesamt aber das Unentschieden. Gefährlich wurde es, als Mauro Chiurazzi in der eigenen Hälfte den Ball an Santiago Fischer verlor, der in einer Eins-gegen-Eins-Situation jedoch seinen Meister in 08-Torhüter Mathias Demmer fand (70.). Die in der Schlussphase deutlich mehr als 1000 Zuschauer, von denen ein guter Teil auf die nachfolgende Partie zwischen dem SC Freiburg und dem SV Sandhausen wartete, sahen in dem letzten 15 Minuten eine etwas zerfahrenere Partie, was durch zahlreiche Wechsel bedingt war. Insgesamt durften die Nullachter erhobenen Hauptes vom Feld gehen und Platz für die Profis machen.

"Unsere Leistung war in Ordnung", sagte Arasch Yahyaijan und ergänzte: "Wir haben besonderen Wert auf die Defensive gelegt und es den Bahlingern auch sehr schwer gemacht." Auch die eingewechselten jungen Akteure hätten laut dem Trainer ihre Qualität gezeigt. "Wir haben uns gefreut, dass wir eingeladen wurden", so Yahyaijan. "Das ist ein tolles Turnier mit einer prima Stimmung." SR: Andreas Klopfer; ZS: 1000.

FC 08 Villingen: Demmer – Bruno (46. Wagner), Ovuka, Niedermann, Serpa (67. M. Chiurazzi) – Weißhaar (46. T. Wehrle), Gil (78. Morreale), Geng, Ceylan (75. J. Wehrle) – Giles (60. Jallow), Kaminski.