FC 08 Villingen: Zwei Härtetests und 800 Euro Strafe

Nullachter spielen gegen Rielasingen-Arlen und Bahlinger SC. "Pokal-Flitzer" kostet Geld

Fußball: Der FC 08 Villingen unterzieht sich am Wochenende einem Härtestest und trifft auf zwei starke Gegner. Am Freitag (Beginn: 19 Uhr) spielen die Nullachter beim Verbandsliga-Konkurrenten 1. FC Rielasingen-Arlen. Am Samstag (14 Uhr) treten die Villinger beim Oberligisten Bahlinger SC an.

Bevor die Punkterunde fortgesetzt wird, hat FC 08-Trainer Jago Maric einen besonderen Schwerpunkt, an dem er mit seiner Elf intensiv arbeiten will. „Wir konzentrieren uns auf das Umschaltspiel, defensiv und offensiv. Da müssen wir noch zulegen. Außerdem müssen wir beim Spiel mit dem Ball noch mutiger werden“, umreißt der Coach die nächsten Ziele.

Beim Test in Rielasingen wird Maric vor allem jene Fußballer auf den Platz schicken, die zuletzt kaum Chancen hatten, sich zu zeigen. „Die Jungs von der U23-Mannschaft brauchen auch Spielpraxis“, sagt der Coach. Dazu kommen Mario Ketterer und Turan Sahin, die wieder im Training sind.

Tags darauf in Bahlingen werden die Villinger in ihrer aktuellen Bestbesetzung antreten. Nur die Langzeitverletzten fehlen. Gute Voraussetzungen, um beim Oberligisten den Ernstfall zu testen. Maric: „Wir werden uns in Bahlingen nicht hinten reinstellen, sondern versuchen, unsere eigenen Stärken auszuspielen.“

Flitzer-Aktion bestraft

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Verbandsligisten FC 08 Villingen wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro belegt. Bei Abpfiff des DFB-Pokalspiels gegen den FC Schalke 04 am 20. August 2016 in Freiburg war laut DFB-Urteil ein Villinger Zuschauer auf das Spielfeld gelaufen, der anschließend vom Ordnungsdienst abgeführt wurde. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig. Maric kommentierte die Strafe: „Für uns sind 800 Euro viel Geld. Aber ich kann den DFB verstehen. Der Verband muss seine Richtlinien durchziehen, egal, ob es sich um den FC 08 Villingen oder Borussia Dortmund handelt.“