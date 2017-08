Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen "Wir sind nicht chancenlos"

Zu Gast beim Bahlinger SC. Beide Teams gewannen ihre Auftaktspiele

Fußball-Oberliga: Bahlinger SC – FC 08 Villingen (Samstag, 15.30 Uhr Kaiserstuhlstadion in Bahlingen). (mp) Gleich am zweiten Spieltag der Fußball-Oberliga kommt es zum südbadischen Derby zwischen dem Bahlinger SC und Aufsteiger FC 08 Villingen. Beide Mannschaften gewannen ihre jeweiligen Auftaktspiele, sodass mit einer interessanten Partie zu rechnen ist.

Schon viele spannende und heiß umkämpfte Duelle lieferten sich beide südbadischen Kontrahenten auf der „Ponderosa“ in Bahlingen. Kaum anders dürfte es am Samstag sein, wenn der ehemalige Regionalligist zu Hause auf den starken Oberliga-Aufsteiger trifft. „Wir freuen uns auf dieses Spiel, denn es geht gegen eine spielerisch starke Mannschaft, ähnlich wie vor einer Woche gegen Pforzheim. Wir gehen sicherlich als Außenseiter, aber bestimmt nicht chancenlos in diese Partie“, gibt sich Villingens Trainer Jago Maric zuversichtlich.

Dieser Optimismus ist dem Saisonstart geschuldet, wo die Schwarz-Weißen mit einer starken Leistung schon einen Meisterschaftsfavoriten, nämlich den 1.CfR Pforzheim, beim 3:1 in die Schranken wiesen. „Da hat die Mannschaft schon gezeigt, was in ihr steckt. In Bahlingen müssen wir genauso agieren und mutig in die Zweikämpfe gehen. Wir dürfen uns nicht verstecken und müssen selbst versuchen, die Initiative zu ergreifen“, weiß Maric aus eigener Erfahrung, dass in Bahlingen nur derjenige bestehen kann, der nicht zu passiv agiert.

Die Elf vom Kaiserstuhl ist mit einem ungefährdeten 4:1-Sieg bei Aufsteiger TSG Weinheim in die Saison gestartet. Die Mannschaft des ehemaligen Augsburger Profis Alfons Higl zählt auch in dieser Saison zu den Meisterschaftsfavoriten. Die ohnehin starke Offensive wurde mit Verbandsliga-Torschützenkönig Santiago Fischer (vom SV Endingen) und Robin Risch (Freiburger FC) weiter verstärkt. Mit Serhat Ilhan (entstammt der Jugend des SV Zimmern) haben die Bahlinger zudem ein großes Offensivtalent in ihren Reihen. Allerdings verlor der Bahlinger SC mit Artur Fellanxa und Johannes Fiand (beide wechselten zum Verbandsligisten FC Denzlingen) auch zwei erfahrene Leistungsträger.

Trotzdem gelten die Kaiserstühler als Favorit gegen den Aufsteiger: “Bahlingen verfügt über eine eingespielte und sehr starke Mannschaft. Es wird schwer für uns, aber wir wollen auch gegen diesen Gegner punkten“, so Maric. In der Vorbereitung gab es zwischen beiden Konkurrenten im Rahmen des Kaiserstuhl-Cups ein torloses Unentschieden. „Das war zwar ein guter Test von uns, hat aber für das Punktspiel keinerlei Aussagekraft“, so der Nullacht-Trainer.

Verzichten muss der Oberliga-Aufsteiger im ersten Auswärtsspiel der Saison auf den defensiven Mittelfeldspieler Stjepan Geng (Knöchelverletzung) und voraussichtlich auf Tevfik Ceylan (Adduktorenprobleme). Dagegen soll Neuzugang Pablo Gil, der bei seinem Debüt vor einer Woche überzeugte, trotz leichter Wadenprobleme, in Bahlingen auflaufen.