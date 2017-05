Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: "Wir sind ein würdiger Meister"

Nullachter feiern vorzeitigen Titelgewinn. Stimmen zum Erfolg

Fußball-Verbandsliga: Der FC 08 Villingen kehrt nach einjähriger Abwesenheit als Meister der Verbandsliga Südbaden in die Oberliga zurück. Dies stand bereits am Samstag nach dem 2:2 des Tabellenzweiten Freiburger FC in Bühlertal fest. Stimmen zur Meisterschaft der Nullachter:

Jago Maric (Trainer): „Es war keine einfache Saison für uns – unter anderem aufgrund der vielen Ausfälle. Aber alle haben ausgezeichnet mitgezogen und ich kann mich nur bei allen von der Mannschaft bis zum Vorstand herzlich bedanken. Ich denke, wir sind ein würdiger Meister – jetzt wird gefeiert!“

Martin Braun (Sportlicher Leiter FC 08): „Unsere Mannschaft hat eine große Qualität – und sie hat immer dann besonders überzeugt, wenn sie vor einer Partie unter Druck stand. Insgesamt war es eine sehr gute Saison mit dem Titel als einer verdienten Belohnung. Ich bin guter Dinge, dass wir in der Oberliga bestehen können, denn fast alle Spieler werden bleiben. Bei etwaigen Neuzugängen ist es immer das gleiche Problem: Hier in der Region gibt es kaum Oberliga-erfahrene Akteure“.

AraschYahyaijan (Co-Trainer FC 08): „Wir sind das beste Team in dieser Verbandsliga-Saison. Man hat gesehen, dass sich die Mannschaft unter Jago Maric weiterentwickelt hat. Allerdings sollten wir jetzt nicht zu übermütig sein: Zwischen Verbandsliga und Oberliga ist ein großer Unterschied. Meines Erachtens brauchen wir noch ein paar gestandene Spieler als Neuzugänge.“

NedzadPlavci (Schütze des 100. Saisontores für den FC 08): „Natürlich war zwischenzeitlich ein gewisser Druck da – aber wir haben es alles in allem sehr gut hinbekommen. Ich bin überzeugt, dass wir in der Oberliga eine gute Rolle spielen werden und freue mich natürlich, dass ich unser 100. Saisontor erzielt habe.“

Benedikt Haibt (Kapitän): „Wir haben die verletzungsbedingten Ausfälle hervorragend kompensiert. Nur eine Niederlage und 104:20 Tore in 33 Spielen zeigt deutlich, welch hohe Qualität die Mannschaft hat.“

Dragan Ovuka (Spieler): „Wir waren über die gesamte Saison konstant. Dies zeigt auch die Tatsache, dass wir nur ein einziges Spiel verloren haben. Die gesamte Mannschaft hat überzeugt.“

Daniel Wehrle (Spieler): „Wir mussten für den Titel an unsere Leistungsgrenze gehen, aber das haben wir geschafft. Der breite Kader hat eine wichtige Rolle gespielt. Damit konnten die Verletzten kompensiert werden und es herrschte zudem auch ein anspornender Konkurrenzkampf.“

Teyfik Ceylan (Spieler): „Das eine Jahr Verbandsliga hat uns vielleicht gut getan. Nächste Saison in der Oberliga wird es viele Partien gehen, in denen wir nicht das Spiel machen müssen, anders als in der Verbandsliga. Uns zeichnet auch aus, dass wir gegen die besten Teams der Liga, den Freiburger FC und Denzlingen, die stärksten Leistungen gezeigt haben.“

Mario Ketterer (Spieler): „Der Erfolg ist super. Doch mit diesem Kader mussten wir Meister werden. Das hat auch jeder von uns erwartet. Allerdings war es zeitweise schwierig. Jeder Gegner hat gegen uns 200 Prozent gegeben. Ich selbst werde nächste Saison wohl etwas kürzer treten und eher in unserem Landesliga-Team spielen.“

Boris Darvich (Trainer Solvay Freiburg): „Villingen ist verdient Meister, denn diese Mannschaft hat einfach die größte Qualität der Verbandsliga.“

