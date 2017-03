Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Wir kennen unsere eigenen Stärken"

Nullachter erwarten SV Kuppenheim. Bei Sieg winkt Tabellenführung

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen – SV Kuppenheim (Samstag, 15.30 Uhr). Nach dem 1:1-Unentschieden in Kehl möchte der FC 08 Villingen am Samstag gegen Kuppenheim zur Sommer-Anstoßzeit (15.30 Uhr) unbedingt wieder einen Sieg einfahren. Für die Gäste aus Mittelbaden zählt aber ebenfalls noch jeder Punkt. Schließlich haben sie auf Platz zehn mit 34 Punkten noch Kontakt zur Abstiegszone. Mit dem Hinspielresultat von 4:1 wären die Nullachter natürlich hoch zufrieden, doch FC 08-Trainer Jago Maric weiß, dass es nicht einfach wird: „Im Hinspiel haben wir uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan, ehe wir in Führung gegangen sind.“

Maric erwartet im Friedengrund einen eher defensiven Gegner, der auf Konter lauern wird. Nach dem Gegner werden sich die Nullachter allerdings nicht richten. Maric. „Wir kennen unsere eigenen Stärken und müssen 90 Minuten voll konzentriert bleiben. Dann bin ich sehr zuversichtlich.“ Mit einem Sieg könnten die Nullachter die Tabellenführung übernehmen, da der aktuelle Spitzenreiter FC Denzlingen spielfrei ist. Während der Partie selbst dürfe das aber kein Thema sein – auch nicht im Hinterkopf: „Wir müssen uns ausschließlich auf unsere Aufgabe konzentrieren“, fordert Maric höchste Konzentration.

Nicht mit dabei ist Tobias Weißhaar, der sich einen leichten Muskelfaserriss zugezogen hat, aber im weiteren Saisonverlauf wohl wieder in den Kader zurückkehren wird. Die ehemals Langzeitverletzten werden ebenfalls nicht in der ersten Mannschaft auflaufen. Gian-Luca Reho soll in der U23 diesmal längere Spielpraxis bekommen. Manuel Stark und Damian Kaminski werden hingegen noch ein paar Tage warten müssen. Stark hat noch Probleme mit seiner OP-Narbe, bei Kaminski ist die Muskulatur verspannt. Ernsthafte Probleme stelle dies den Physiotherapeuten jedoch nicht dar. Im Tor steht erneut Christian Mendes, da Daniel Miletic nach seiner Fingerverletzung noch eine Woche Zeit braucht.

Klar ist Maric so oder so: „Wie die anderen Gegner auch, wird Kuppenheim sicherlich bestrebt sein, gegen uns als Favoriten das absolute Maximum abzurufen.“ Aber an diese Rolle haben sich die Nullachter in dieser Saison längst gewöhnt.