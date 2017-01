FC 08 Villingen: Wiedersehen mit Kristijan Djordjevic

Nullachter bestreiten Testspiel gegen FC St. Gallen U 21

Fußball: FC 08 Villingen – FC St. Gallen U 21 (Dienstag, 19 Uhr, in Moos-Bankholzen). (sum) Zum zweiten Testspiel trifft das Verbandsliga-Team des FC 08 Villingen am Dienstagabend in Bankholzen auf die U 21 des Schweizerischen Erstligisten FC St. Gallen. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Nullacht-Trainer Kristijan Djordjevic, der den St. Galler Nachwuchs coacht. „Ich freue mich auf das Wiedersehen. Der Kontakt zu Kristijan ist nie abgerissen“, sagt FC 08-Trainer Jago Maric, der in der Ära Djordjevic im Friedengrund Spielführer der Villinger Mannschaft war. Hinter der Austragung steht noch ein kleines Fragezeichen. Am Montagabend war man in Bankholzen aber zuversichtlich, den Restschnee vom Platz zu entfernen.

Das samstägliche 1:4 gegen den Oberligisten TSG Balingen brachte Maric einige Aufschlüsse: „Wir haben gut gespielt, waren auch fast eine Stunde technisch besser als der Gegner und sind verdient in Führung gegangen“, so Maric. Als man aber nachgelassen habe, sei dies prompt von der TSG bestraft worden. Maric: „Balingen steht nicht umsonst auf Oberliga-Tabellenplatz drei.“

Der Villinger Trainer eine gut organisierte und technisch ordentlich ausgebildete gegnerische Mannschaft. „Djordjevic lässt immer Fußball spielen, das wird ein interessanter Test“, so Maric. Auch diesmal fehlen Turan Sahin und Mario Ketterer krankheitsbedingt, zudem ist Torhüter Christian Mendes nicht mit von der Partie. „Ich möchte, dass die Mannschaft über 90 Minuten hohes Tempo geht, auch wenn sie das nach der Pause noch nicht wieder voll gewohnt ist“, so der Trainer. Am Sonntag steht gegen den Oberligisten SV Oberachern das nächste Testspiel an.