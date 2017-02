FC 08 Villingen: Viele Chancen  keine Tore

Villingen spielt gegen SC Pfullendorf nur 0:0. Nullachter verlieren an Boden im Aufstiegsrennen

Fußball, Verbandsliga: FC 08 Villingen – SC Pfullendorf 0:0 – Nein, so hatte sich das der FC 08 in seinem ersten Punktspiel des Jahres nicht vorgestellt: Mangelnde Abschlussqualität verhinderte gegen erstarkte Pfullendorfer einen „Dreier“ – das torlose Unentschieden geht in Richtung Fehlstart, denn die Nullachter haben Boden auf die Hauptkonkurrenten Denzlingen und Freiburger FC verloren.

Villingens Trainer Jago Maric, der sich trotz Grippe auf die Bank des Kunstrasens im Friedengrund begab, vertraute im Angriff neben Nedzad Plavci auf den jungen Danilo Cristilli, einen der Gewinner der Vorbereitung. Gegen in der Winterpause insbesondere defensiv verstärkte Pfullendorfer, bei denen auch Torhüter Maximilian Ritzler eine starke Leistung zeigte, übernahmen die Nullachter schnell das Kommando. Chancen gab es in dieser ersten Halbzeit genug: Plavci verzog nach Flanke von Gianluca Serpa (12.), Cristilli schoss Ritzler in die Arme (20.), ein Freistoß von Stjepan Geng wurde von der Torlinie gekratzt (28.) und wiederum Cristilli scheiterte mit einem Kopfball völlig freistehend aus fünf Metern (35.). Da hätten die Gastgeber schon 3:0 führen können. Die Chancen setzten sich fort: Einen abgefälschten 18-Meterschuss von Tevfik Ceylan wehrte Ritzler reaktionsschnell zur Ecke ab (38.) und in der 41. Spielminute scheiterte Kapitän Benedikt Haibt, nachdem er von Plavci bedient wurde, freistehend am SCP-Torhüter.

In der zweiten Halbzeit erlahmte das Angriffsspiel der Villinger etwas und Pfullendorf zeigte sich gelegentlich in der gegnerischen Spielhälfte. So hatte Amadou Marena nach Vorlage von Benjamin Sturm (57.) die erste Gäste-Chance. Doch auch danach hätten die Nullachter gut und gern das Spiel noch entscheiden können: Haibt köpfte nach Flanke von Timo Wagner (68.) das Leder an die Oberkante der Latte, Ritzler parierte Wehrles Schuss von der Strafraumgrenze (70.), Tevfik Ceylan scheiterte nach erneutem Zuspiel von Wagner (72.).

Der eingewechselte Routinier Ali Günes hatte zwar in der Schlussphase zwei Möglichkeiten. Doch auch er war nicht erfolgreich. Pfullendorfs Benjamin Sturm hätte beinahe das Spiel völlig auf den Kopf gestellt. In der Nachspielzeit traf er aus spitzem Winkel den Innenpfosten. Dennoch jubelten die Gäste nach dem Schlusspfiff, während bei den Nullachtern primär Kopfschütteln zu registrieren war.

Trainerstimmen:

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Wenn man fünf hundertprozentige Chancen in der ersten Halbzeit auslässt, wird es schwer. Wir müssen uns in den kommenden Wochen steigern. Irgendwie fehlte mir am Ende auch der unbedingte Siegeswillen meiner Mannschaft.“

Marco Konrad (SC Pfullendorf): „Ich war froh, dass wir gleich gegen einen so starken Gegner gestartet sind. Villingen hatte zwar in der ersten Halbzeit viele Torchancen. Aber wir sind sehr kompakt gestanden, haben gut verschoben und hätten am Ende bei etwas Glück sogar auch noch gewinnen können. Aber wir sind auch so sehr zufrieden mit dem Punkt.“

Schiedsrichter: Jakob Paßlick (Gengenbach); Zuschauer: 350.

FC 08 Villingen: Miletic – Serpa, Ovuka, Bruno, Wagner (83. Ketterer) - Wehrle, Geng, Ceylan (79. Günes), Haibt – Cristilli (65. Weißhaar), Plavci.

