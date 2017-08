Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Verdienter Derby-Sieg am Kaiserstuhl

Nullachter gewinnen in Bahlingen 3:0. Nullacht-Torhüter Mendes pariert Elfmeter

Fußball-Oberliga: Bahlinger SC – FC 08 Villingen 0:3 (0:1). (mp) Der FC 08 Villingen bleibt in der Oberliga auf Erfolgskurs. Durch eine, vor allem in der zweiten Halbzeit, starke Leistung gewann der Aufsteiger das Derby beim Bahlinger SC verdient mit 3:0 und feierte somit den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Die erste positive Überraschung gab es für die Nullachter bereits vor dem Spiel, denn der angeschlagene Stjepan Geng konnte auflaufen. „Im Training am Donnerstagabend hatte sich bereits herausgestellt, dass eine kleine Chance auf einen Einsatz besteht. Nach einer Einheit am Freitag mit Fitnesstrainer Claudio Sukale gab Stjepan grünes Licht. So stand einem Einsatz nichts mehr im Wege“, freute sich Nullacht-Trainer Jago Maric, dass er auf seinen defensiven Mittelfeldspieler bauen konnte.

Zunächst zeigten beide Mannschaften vor rund 1000 Zuschauern im Kaiserstuhlstadion deutlich Respekt voreinander, sodass Torchancen in der Anfangsphase Mangelware waren. Die erste Möglichkeit bot sich den Gastgebern nach knapp 20 Minuten, als ein Villinger Stürmer in der eigenen Abwehr gegen BSC-Angreifer Serhat Ilhan rettete. In der 22. Minute zeigte Kaminski auf der Gegenseite seine Offensivqualitäten. Nach schöner Vorarbeit von Manuel Stark kam Kaminski an den Ball und überwand BSC-Schlussmann Jerome Reisacher mit einem tollen Schlenzer zum 1:0 für die Gäste. Ausgerechnet der Ex-Bahlinger traf gegen seinen ehemaligen Verein.

Nachdem die Platzherren einige Minuten benötigten, um sich von diesem Schock zu erholten, hatten die Schwarz-Weißen aus Villingen das Spiel im Griff. Dann folgte die 36. Spielminute. Ilhan kam am gegnerischen Fünfmetereck zu Fall, aber Villingens starker Torhüter Christian Mendes wehrte den nicht schlecht geschossenen Elfmeter von Yannick Häringer zur Ecke ab. Nach der anschließenden Ecke traf Häringer das Außennetz. Zwei Minuten vor der Pause zog der Bahlinger Spieler das Leder aus spitzem Winkel über den gegnerischen Kasten.

Nachdem sich BSC-Stürmer Mirco Barella beim Aufwärmen in der Pause (!) verletzt hatte und mit einer Trage abtransportiert wurde, nahmen die Gäste in der zweiten Halbzeit das Spiel mehr und mehr in die Hand. Nach knapp einer Stunde der nächste Schock für die Gastgeber: Der Villinger Nedzad Plavci zog eine Flanke in den gegnerischen Strafraum. BSC-Abwehrspieler Fabian Nopper wähnte einen gegnerischen Abwehrspieler in seinem Rücken, grätschte in den Ball und lenkte die Kugel am verdutzten Torhüter Reisacher vorbei zum 0:2 ins eigene Netz.

Von diesem Nackenschlag erholten sich die Kaiserstühler nicht mehr. Nach einem Konter behielt Cristian Giles die Übersicht, steuerte allein auf das Bahlinger Tor zu und überwand Reisacher zum dritten Mal. Mit dem 3:0 und dem zweiten Saisontreffer des spanischen Neuzugangs war die Partie endgültig gelaufen. Als sich in der 84. Spielminute mit Marco Waldraff ein weiterer BSC-Spieler schwer verletzte und die Gastgeber, da ihr Wechselkontingent ausgeschöpft war, in Unterzahl zu Ende spielen mussten, war der Frust bei den Bahlingern groß. Kurz vor Schluss traf Plavci noch den Pfosten und verpasste haarscharf den vierten Villinger Treffer.

„In der ersten Halbzeit hätten wir auch in Rückstand liegen können. Da rettete uns ein starker Mendes. Nach der Pause bekamen wir die Partie immer besser in den Griff, zeigten eine sehr starke und abgeklärte Leistung und haben uns den Sieg verdient. Wir dürfen uns jetzt über den Sieg freuen, aber nicht abheben. Bereits am Mittwoch steht uns mit der Heimpartie gegen Oberachern ein weiteres, schweres Spiel bevor“, sagte Villingens Trainer Jago Maric. Tore: 0:1 Kaminski (22.), 0:2 (58., Eigentor), 0:3 Giles (67.). – Bes. Vork.: Nullacht-Torhüter Christian Mendes hält Foulelfmeter von Yannick Häringer (37.). ZS: 1030. SR: Philipp Reitermayer (Karlsruhe).

Bahlinger SC: Reisacher, Respondek (65. Bührer), Nopper, Häringer, Waldraff, Ilhan, Keller, Petean (46. Klein), Alihoxha (46. Sautner), Spiegler, Higl (72. Fischer).

FC 08 Villingen: Mendes, Stark (46. Ovuka), Bruno, Gil, Serpa, Wehrle, Geng (74. Niedermann), Weißhaar (88. Wagner), Giles (86. F. Chiurazzi), Kaminski, Plavci