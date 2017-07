Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen Turniersieger

Nullachter gewinnen Blitzturnier in Hausach

Fußball: (mp) Der FC 08 Villingen gewann das Blitzturnier beim SV Hausach. Die Nullachter setzten sich gegen drei Verbands- und einen Landesligisten durch und gewannen das Turnier im Kinzigtal ohne Gegentor.

Der SV Hausach hatte zu diesem Blitzturnier anlässlich seines 90jährigen Vereinsjubiläums eingeladen. Mit dem SC Hofstetten, Offenburger FV und dem Kehler FV nahmen drei Verbandsligisten und Gastgeber SV Hausach ein Landesligist sowie mit dem FC 08 Villingen ein Oberligist an diesem Turnier teil. Gespielt wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“ bei einer Spielzeit von einmal 25 Minuten (ohne Wechsel).

In den ersten beiden Spielen gegen den SV Hausach (4:0-Sieg) und SC Hofstetten (3:0-Erfolg) setzte Nullacht-Trainer Jago Maric überwiegend auf Spieler der U23 und der eigenen A-Junioren, verstärkt mit wenigen Spielern aus dem Oberligakader. In diesen Partien taten sich Teyfik Ceylan (drei Tore) und der A-Jugendliche Tijan Jallow (zwei Tore) besonders hervor. Im dritten Spiel ging es gegen Oberliga-Absteiger Offenburger FV, wo Maric, wie im Spiel gegen den Kehler FV, überwiegend auf Spieler aus dem Oberligakader baute. Gegen den Offenburger FV zeigten die Nullachter eine ganz starke Partie und siegten durch den ersten Treffer des spanischen Neuzugangs Cristian Giles und einen Treffer von Damian Kaminski, den der zweite Nullacht-Neuzugang aus Spanien, Pablo Gil, mustergültig vorbereitete, mit 2:0. Im letzten Turnierspiel gegen den Verbandsligisten Kehler FV reichte ein torloses Unentschieden für die Nullachter, um mit 9:0 Toren und zehn Punkten souverän den Sieg bei diesem Blitzturnier zu sichern.

„Alle eingesetzten Spieler haben sich in guter Verfassung gezeigt. Mich freut natürlich, dass Cristian Giles sein erstes Tor für uns erzielte. Aber auch die vielen jungen Spieler haben gerade in den ersten beiden Partien ihre Sache sehr gut gemacht“, lobte Gaetano Cristilli, der neue Sportvorstand des FC 08 Villingen. Am kommenden Sonntag (Spielbeginn: 15.30 Uhr) treffen die Nullachter in einem weiteren Vorbereitungsspiel im heimischen Friedengrund im Rahmen des FC 08-Sommerfestes auf den Verbandsligisten FC Denzlingen.