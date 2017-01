FC 08 Villingen Turniersieger in Bad Dürrheim

SportVision-Uhlsport-Cup: Gastgeber verlieren Endspiel mit 1:2

Hallenfußball: Mit einem verdienten 2:1-Endspiel-Sieg entführte der FC 08 Villingen die neugeschaffene Trophäe um den SportVision-Uhlsport-Cup. Das Finale war sehr intensiv, aber auch wie die übrigen Spiele ausgesprochen fair. Für die Villinger war es in diesem Winter bereits der fünfte Sieg bei einem Hallenturnier. Guter und spannender Sport bei allen Spielen wurde den zahlreichen Zuschauern in der Bad Dürrheimer Salinensporthalle geboten.

Die zwei Endspielgegner setzten sich souverän in ihrer Gruppe durch. Der FC 08 gewann alle Partien, Dürrheim kam in seiner Gruppe zu zwei Siegen und einem Unentschieden. Im Viertelfinale schalteten die Nullachter den starken BSV Schwenningen mit 4:2 aus. Dürrheim machte mit dem SV Überauchen kurzen Prozess und gewann das Spiel mit 8:1. Im dritten Viertelfinale behielt der sehr starke Bezirksligist aus Erzingen gegen den Hegauer FV klar mit 4:1 die Oberhand. In der vierten Begegnung siegte der SV Zimmern U19 gegen die DJK Villingen mit 8:0.

Das erste Halbfinale zwischen dem FC Bad Dürrheim und dem FC Erzingen entschieden die Kurstädter klar mit 4:0 für sich. Der FC 08 Villingen landete gegen den SV Zimmern mit 5:0 ebenso einen deutlichen Erfolg.

Im Spiel um den dritten Platz lag zunächst Erzingen mit 2:0 in Front. Doch die Junioren aus Zimmern kamen in beeindruckender Manier zum Ausgleich. Als alle schon mit einem Neunmeterschießen rechneten, schlug der Bezirksligist noch einmal zu und schaffte wenige Sekunden vor Schluss das 3:2.

Der BSV Schwenningen beendete als Fünfter das Bad Dürrheimer Hallenturnier. Sechster wurde der Hegauer FV vor dem Bezirksligisten aus Überauchen und der DJK Villingen. Die letzten Plätze belegten die beiden U19-Mannschaften des FC 08 Villingen und des FC Bad Dürrheim. Nach dem Finale wurden noch der beste Torhüter, Kevin Nils Simanowski vom FC Erzingen, der beste Spieler des Turniers, Simon Bok von der U 19 des SV Zimmern, und der erfolgreichste Torschütze, Volkan Bak vom FC 08 Villingen, geehrt. Bak gewann den Preis nach einem Losentscheid, da sein Teamkollege Ali Sari mit zehn Treffern die gleiche Quote aufwies.