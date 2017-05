Villingen-Schwenningen FC 08 Villingen: Trainer Maric denkt (noch) nicht an Meisterfeier

Nullachter erwarten den FC Auggen. Am Samstag könnte Titelentscheidung fallen

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen – FC Auggen (Samstag, 15.30 Uhr). Am späten Dienstagabend war kollektives Aufatmen beim FC 08 Villingen zu vernehmen: Der Freiburger FC hatte sein Auswärtsspiel in Stadelhofen überraschend mit 1:2 verloren. Der Vorsprung der Nullachter auf den schärfsten Verfolger vergrößerte sich damit auf fünf Punkte und 22 Tore. Der Titel ist angesichts von nur noch drei Spieltagen wirklich zum Greifen nahe. Theoretisch könnte sogar am Samstag schon der Aufstieg für das Team von Jago Maric feststehen. Dann nämlich, wenn die Nullachter zuhause gegen die viertplatzierten Auggener gewinnen und die eine Stunde früher spielenden Freiburger gegen den FC Bad Dürrheim nochmals Punkte liegen lassen.

An diese Option möchte Maric aber noch keinen Gedanken verschwenden: "Wir werden nicht schon die Meisterfeier planen, sondern uns ausschließlich auf uns konzentrieren", sagt er. Auch an Zwischenergebnissen aus Freiburg sei er nicht interessiert. "Wir wollen die Partie gegen Auggen gewinnen und unsere Heimserie fortsetzen. Das geht aber nicht, wenn wir mit unseren Gedanken irgendwo anders sind", so der Trainer. Er rechne mit einem hochmotivierten Auggener Team, das den Nullachtern gerne die erste Saisonniederlage auf eigenem Platz zufügen wolle.

Personell steht hinter dem Einsatz Mario Ketterers, der mit einer Muskelverhärtung am Montag in Lahr vorzeitig den Platz verlassen musste, ein Fragezeichen. Ansonsten gibt es bislang außer Danilo Cristilli und Timo Wagner keine weiteren Verletzten, sieht man einmal von Manuel Stark ab, der am Wochenende bei seinem Comeback in der U 23 einen Bänderriss erlitt. "Manuel hat viel Pech gehabt. Er soll sich jetzt in Ruhe auskurieren und dann wieder in der Vorbereitung für die neue Saison angreifen", so Maric. Insgesamt ist der Kader aber nach wie vor breit genug, so dass der Trainer mit einer schlagkräftigen Mannschaft rechnet, bei der auch Gian-Luca Reho (Maric: "Er ist eventuell ein Kandidat für die Startformation") und Damian Kaminski im Kader stehen werden.

Unabhängig vom Ergebnis des Freiburger FC ist für Maric klar: "Sollten wir gegen Auggen gewinnen, wäre das schon ein großer Schritt." Genau genommen könnte die morgige Partie die letzte wirklich hohe Hürde auf dem Weg zum Saisonziel darstellen. Nächste Woche geht es nämlich zum abgeschlagenen Tabellenletzten Solvay Freiburg. Dort drei Punkte anzupeilen, erscheint nun wahrlich nicht vermessen.