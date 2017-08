Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: "Straßenzocker" macht den Unterschied

Bei Nullachtern herrscht gute Laune. Gästetrainer sieht Plavci als Matchwinner

Fußball-Oberliga: Jago Maric sprach den Menschen im Vip-Zelt aus dem Herzen: „Ich grüße euch herzlich – Oberliga macht wirklich Spaß“, sagte der Trainer des FC 08 Villingen nach dem 3:1-Erfolg gegen den 1. CfR Pforzheim. Die Nullachter hatten vor 1000 Zuschauern gegen den Titelaspiranten eine starke und homogene Leistung gezeigt, so dass dem Team vor den weiteren Gegnern nicht Bange sein muss. „Niederlagen werden kommen“, hatte Maric noch vor dieser Partie gesagt. Dem wird zweifelsohne so sein – in der Form von Samstag dürften die Niederlagen aber zumindest nicht die Regel sein.

„Straßenzocker“: Auch Adis Herceg, Trainer des finanziell potenten 1. CfR Pforzheim, war auf der Bank anzusehen, dass er beeindruckt war von der Vorstellung der Nullachter. Er sah in Nedzad Plavci den Villinger Matchwinner. Der Offensivmann war für den mit Aduktoren- beziehungsweise Leistenproblemen ausgeschiedenen Tevfik Ceylan nach 40 Minuten ins Spiel gekommen. Herceg über Plavci: „Das ist ein echter Straßenzocker. Der läuft zwar nicht so viel, aber wenn er den Ball hat, weiß man nie, wie man ihn wiederbekommen soll.“

Viel Lob: Zwei weitere Villinger Akteure traten am Samstag ins Rampenlicht: die beiden spanischen Neuzugänge Pablo Gil und Cristian Giles. Das Duo erntete viel Lob – unter anderem auch vom Trainer persönlich: „Beide haben es sehr gut gemacht.“ Zu Cristian Giles, der ein Tor erzielte, eines vorbereitete, aber auch einen Elfmeter verschoss, meinte Maric: „Man hat seine Stärken bereits gesehen. Aber das wird noch besser, davon bin ich überzeugt.“ Dies gelte auch für den in der Viererkette spielenden Pablo Gil. Der Coach betonte, Gil gebe trotz der Sprachhürde schon die Kommandos und sei bereits in dieser frühen Phase ein Führungsspieler, der der Abwehr reichlich Stabilität verleihe.“ Schließlich erntete Maric noch reichlich Lacher, als er anfügte: „Gil spielt sehr intelligent, also so wie ich früher.“

Wechselanzeige: Eine Neuerung gab es in der Partie am Samstag. Erstmals wurden die Spielerwechsel der Nullachter auch mittels einer digitalen Wechseltafel angezeigt. Dafür stark gemacht hatte sich Schiedsrichterbetreuer Dietmar Steinkamp, der die Tafel symbolisch an den Präsidenten Leo Grimm überreichte. Die Firma Werner Ettwein hatte auf Betreiben Steinkamps den in der Vereinskasse noch fehlenden Betrag zum Kauf einer solchen Tafel ermöglicht. Grimm bedankte sich im Namen des FC 08 und berichtete: „Als die 13 für die 4 eingwechselt wurde, habe ich zuerst gedacht, es steht 13:4.“

Pokal derzeit Nebensache: Fast wäre es im Trubel des fulminanten Oberliga-Debüts untergegangen, aber am Samstag wurde in der Halbzeitpause des DFB-Pokal-Spiels 1. FC Rielasingen-Arlen gegen Borussia Dortmund (0:4) das Südbadische Pokal-Achtenfinale ausgelost, das den FC 08 voraussichtlich am 3. Oktober zum Landesligisten SV Au-Wittnau in der Nähe von Freiburg führt (wir berichteten). Jago Maric ließ diese Nachricht kalt: „Wir konzentrieren uns bis auf Weiteres nur auf die Liga. In den Wochen vor der nächsten Pokalrunde werden wir aber sicher die Zeit finden, uns darauf vorzubereiten.“ Maric räumte ein, dass er die Auslosung am Samstag überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt habe. Auf dem Papier gilt der Landesligist als schlagbar. Zum Vergleich die Partien der beiden anderen Oberligisten: Der Bahlinger SC muss zum Offenburger FV und der SV Oberachern zu den nicht zu unterschätzenden Pfullendorfern.