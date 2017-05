Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Sogar der deutsche Botschafter in Saudi-Arabien gratuliert

Vereinsmitglied Dieter W. Haller schickt Fax an FC 08-Präsident Leo Grimm

Fußball: Glückwünsche zur Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga gab es seit dem vergangenen Wochenende schon zuhauf für den FC 08 Villingen. Doch nun erreichte die Nullachter eine ganz besondere Gratulation. Dieter W. Haller, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Riad/Saudi-Arabien, übermittelte höchst persönlich seine Glückwünsche an FC 08-Präsident Leo Grimm. Hier der Wortlaut:

"Über den Aufstieg des FC 08 Villingen freue ich mich sehr. Als Mitglied und alter FC 08-Fan, der vielleicht den weitesten Anreiseweg ins ebm-papst-Stadion hat, hatte ich eigentlich nie daran gezweifelt. Hochachtung vor Trainer Jago Maric, dem Team und allen Verantwortlichen. Der FC 08 gehört in die Oberliga und ich bin sicher, dass sich das Team dort in den nächsten Jahren halten wird. Das ist gut und wichtig für unsere Region. Mit besten Grüßen, Ihr Dieter W. Haller."

Klar, dass sich die Verantwortlichen des FC 08 riesig über das Fax aus Riad freuten. "Der FC 08 hat überall seine Fans", schmunzelte Vereinspräsident Leo Grimm. Der Geschäftsmann aus Spaichingen kennt den Botschafter sozusagen über zwei Ecken. Grimm: "Herr Haller ist der Schwager von meinem Haustierarzt. Er hat mir auch zu unserem DFB-Pokalspiel gegen Schalke 04 etliche SMS und Mails geschickt."

FC 08-Geschäftsführer Gaetano Cristilli kennt den Botschafter zwar nicht persönlich, weiß aber sehr wohl, dass Dieter W. Haller im Mitgliederverzeichnung der Nullachter eingetragen ist. "Ich werde ihm eine E-Mail schreiben und ihn für Samstag zu unserer Meisterschaftsfeier beim Spiel gegen den SV Linx einladen", sagte Cristilli.

Dieter Walter Haller stammt aus Trossingen, ist 63 Jahre alt und war von 2007 bis 2011, also während der Fußball-Weltmeisterschaft, Botschafter in Südafrika. Anschließend leitete er die Deutsche Botschaft in Riad, ehe er in die Wirtschaftsabteilung des Auswärtigen Amtes berufen wurde. Im Juli 2016 kehrte Haller als deutscher Botschafter nach Saudi-Arabien zurück.