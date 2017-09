Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Plavci der Mann des Tages

Villingen gewinnt gegen Freiberg mit 2:1. Über 1000 Zuschauer sind beim vierten Saisonsieg dabei.

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SGV Freiberg 2:1 (2:0)



Der FC 08 Villingen ist nach dem unglücklichen 0:1 in Ravensburg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen Mitaufsteiger Freiberg gab es vor der stolzen Kulisse von 1050 Zuschauern ein verdientes 2:1, bei dem die Nullachter auch noch hätten höher gewinnen können. Der Lohn für den vierten Sieg im fünften Saisonspiel ist Tabellenplatz zwei.

Die Villinger starteten mit zwei Veränderungen: Daniel Niedermann ersetzte den privat verhinderten Gianluca Serpa, Tevfik Ceylan lief für den angeschlagenen Tobias Weißhaar auf. Beide Teams zeigten von Beginn an ihre Offensivqualitäten: Nach sieben Minuten zielte Stjepan Geng nach Doppelpass mit Damian Kaminski nur knapp am Tor vorbei. Auf der Gegenseite ließ Hakan Kutlu geich drei Nullachter aussteigen, schoss das Leder aber über das Tor.

Der FC 08 bekam die Partie danach immer besser in den Griff. Ceylan zog in Minute 22 ab, scheiterte aber am starken Freiberger Schlussmann Thomas Bromma. Kurz darauf flankte Manuel Stark von der rechten Seite zur Mitte, Freibergs Abwehrspieler Tobias Fausel wollte klären, aber seine Kopfballabwehr landete an der Querlatte. Der überzeugende Nullacht-Torjäger Nedzad Plavci köpfte den Ball aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung über die Torlinie.

Die Gäste versuchten gleich zu antworten. Nach einem Kopfball von Marcel Sökler war jedoch FC 08-Torhüter Christian Mendes mit einer starken Parade zur Stelle. Dann waren die Villinger wieder an der Reihe: Kaminski eroberte sich im gegnerischen Strafraum den Ball, bediente Plavci, der noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und den Ball überlegt mit seinem fünften Saisontreffer zum 2:0 (30.) versenkte. Bereits zur Halbzeit hätten die Nullachter die Partie für sich entscheiden können: Cristian Giles scheiterte mit dem Außenrist jedoch ebenso an Bromma wie Plavci (44.) und Kaminski (45.). Auch kurz nach der Pause bei einer erneuten Chance von Plavci hieß es: FC 08 Villingen gegen Bromma (51.).

Doch nun kamen die Freiberger besser ins Spiel: SGV-Kapitän Marco Pischorn spielte auf den starken Hakan Kutlu, der zum Anschlusstreffer nach 59 Minuten einnetzte. Würde das Spiel kippen? Eine gelb-rote Karte für Gästeakteur Thomas Gentner (Bruder des VfB-Profis Christian Gentner) nach Foul an Kaminski sprach dagegen. Trotz Unterzahl blieben die Gäste aber am Drücker. Zehn Minuten vor Spielende scheiterte Sökler am glänzend reagierenden Mendes. In der 81. Minute war Ceylan knapp am 3:1, traf aus 14 Metern aber nur den Pfosten.

Die Gäste warfen in der Schlussphase alles nach vorne, Villingen hatte nun immer mehr Kontermöglichkeiten. Erneut scheiterte Ceylan am überragenden Bromma (89.) und in der Nachspielzeit legte der eingewechselte Pietro Morreale uneigennützig quer, aber der Abschluss des ebenfalls eingewechselten Marcel Jerhof war etwas zu unkonzentriert. So blieb es beim 2:1. Der dritte Heimsieg im dritten Heimspiel für die Villinger. Die Aufgaben werden aber nicht einfacher: Kommenden Samstag geht es zum Meisterschaftsmitfavoriten FSV Bissingen.

Trainerstimmen:

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Das war ein sehr gutes Oberligaspiel von zwei sehr guten Aufsteigern. In der ersten Halbzeit haben wir überragend gespielt und hätten auch deutlicher führen können. In der zweiten Halbzeit kam Freiberg dann immer besser auf, wobei wir bei vielen Möglichkeiten auch die Chance hatten, frühzeitig alles klar zu machen.“

Ramon Gehrmann (SGV Freiberg): „Ich habe ein richtig gutes Oberligaspiel mit so vielen Torraumszenen gesehen, wie ich es kaum zuvor einmal erlebt habe. Villingen hat letztlich verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit haben wir in der Defensive ohne den notwendigen Zugriff und Druck auf die starke Villinger Offensive gespielt. Plavci hat ein überragendes Spiel gemacht. Nach der Pause waren wir dann aber die bessere Mannschaft, wobei uns unser überragender Torhüter im Spiel gehalten hat.“

FC 08 Villingen: Mendes – Stark, Bruno, Ovuka, Niedermann – Wehrle, Geng (79. Morreale), Ceylan (89. Kettterer), Kamininski – Giles (66. Weißhaar), Plavci (90. + 2 Jerhof).

Tore: 1:0 Plavci (24.), 2:0 Plavci (30.), 2:1 Kutlu (59.); ZS: 1050; SR: Hafes Gerspacher (Heitersheim).