VillingenSchwenningen FC 08 Villingen: Optimismus vor den Wochen der Wahrheit

Zuversicht beim Fußball-Verbandsligisten. Konkurrenten lassen Punkte liegen

Fußball-Verbandsliga: Ein bisschen beunruhigt war manch einer aus dem Umfeld des FC 08 Villingen nach dem 0:0 im ersten Spiel gegen den SC Pfullendorf schon, zumal die unmittelbare Konkurrenz Freiburger FC und FC Denzlingen an jenem Wochenende klar gewann. Eine Woche später sieht die Villinger Fußball-Welt wieder ganz anders aus: Der FC 08 landete einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Endingen, die beiden Mitstreiter um den Oberliga-Aufstieg hingegen kamen jeweils nur mit einem 1:1-Unentschieden.

Vorgaben umgesetzt: „Die Jungs haben meine Vorgaben diesmal richtig gut umgesetzt“, sagte Nullacht-Trainer Jago Maric. Das stimmte in doppelter Hinsicht: Zum einen hatte sich der Coach eine konzentrierte Leistung mit präzisem Arbeiten gegen den Ball gewünscht – das wurde erfüllt. Und: Ein frühes Tor hatte Maric gefordert. Dieses fiel nach nicht einmal vier Minuten durch Stjepan Geng und bereitete somit den Boden für den deutlichen Sieg. Wobei auch gesagt werden muss: So sehr wie manch anderes Team im Friedengrund versteckten sich die Endinger dann doch nicht, auch wenn sie sich so gut wie keine Torchancen erspielten.

Breiter Kader: „Wahnsinn, wen die noch alles von der Bank bringen können“, sagte ein Endinger Besucher am Samstag nach der Partie über die Nullachter. In der Tat: Am Samstag wurden Mario Ketterer, Turan Sahin, Tobias Weißhaar und Ali Günes eingewechselt – die insgesamt mehr als 1.000 Spiele in der Oberliga oder noch höherklassiger absolviert haben. Rechnet man noch die drei langzeitverletzten Gian-Luca Reho, Damian Kaminski und Manuel Stark hinzu, die möglicherweise noch im April wieder zur Verfügung stehen, dann dürfte der Aufstieg zumindest nicht an der fehlenden Breite des Kaders scheitern.

Wochen der Wahrheit: Nach den beiden Unentschieden des Freiburger FC in Mörsch und des FC Denzlingen in Rielasingen-Arlen hat der FC 08 noch vier Punkte Rückstand auf den FCD und drei auf den FFC, allerdings zwei Spiele weniger absolviert als diese beiden Mannschaften. Die Villinger gehen also mit guten Voraussetzungen in die bevorstehenden „Wochen der Wahrheit“: Nun stehen hintereinander die Partien in Freiburg (Samstag, 14.30 Uhr), zuhause gegen Denzlingen (18. März) und bei Mitabsteiger Kehl (25. März) an. Danach könnte vielleicht schon eine Vorentscheidung in Sachen Wiederaufstieg gefallen sein. Andererseits hat aber auch dieser Spieltag gezeigt, was Jago Maric schon sehr früh in der Saison sagte: „Meister wird das Team, das sich am wenigsten Ausrutscher gegen schwächer eingestufte Mannschaften leistet.“