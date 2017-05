Villingen-Schwenningen FC 08 Villingen: Noch ein kleiner Schritt zur Meisterschaft

Nullachter spielen bei Solvay Freiburg und sind beim Verbandsliga-Schlusslicht klarer Favorit

Fußball-Verbandsliga: SV Solvay Freiburg – FC 08 Villingen (Sonntag, 15 Uhr). Einen Punkt braucht der FC 08 Villingen aus den letzten beiden Saisonpartien noch, um sein großes Ziel, sofortiger Wiederaufstieg, verwirklicht zu sehen. Die Chancen stehen sehr gut, dass die Nullachter bereits an diesem Wochenende den Titel feiern können. Schließlich gehen sie am Sonntag beim abgeschlagenen Schlusslicht und bereits feststehenden Absteiger SV Solvay Freiburg als haushoher Favorit auf den Platz.

Genau genommen scheint im Vorfeld die spannendste Frage, ob die Meisterschaft bereits am Samstag oder erst am Sonntag in trockenen Tüchern ist. Der Freiburger FC tritt nämlich einen Tag vor den Nullachtern beim noch abstiegsbedrohten SV Bühlertal an. Falls die Mittelbadener dem FFC mindestens einen Punkt abtrotzen, könnten die Villinger schon am Samstag gegen 17.15 Uhr den Titel feiern.

FC 08-Coach Jago Maric will sich damit aber nicht beschäftigen: „Wir gehen hoch konzentriert in die Partie bei Solvay und wollen unbedingt die beiden letzten Spiele gewinnen“, sagt er. Deshalb werde so etwas wie eine Meisterschaftsfeier jetzt auch noch gar nicht geplant. Maric weiter: „Und selbst wenn wir am Samstag schon Meister sein sollten, wollen wir keine Kaffeefahrt nach Freiburg unternehmen.“ Auch soll die bestmögliche Mannschaft gegen den Tabellenletzten auflaufen. Denkbar sei allenfalls, dass man früher als geplant auswechsle, wenn der Titel wirklich schon vor dem Anpfiff Tatsache sein sollte.

Dass sein Team die lediglich acht Zähler aufweisenden Freiburger unterschätzt, glaubt Maric indes nicht: „Die Jungs sind hochmotiviert. Wir wollen die 90 Minuten voll fokussiert angehen.“ Es gelte, sich auch mental schon auf die kommende Saison in der Fußball-Oberliga vorzubereiten. Und da werde es im Falle eines Aufstiegs definitiv kein Spiel geben, in dem man mit einem Leistungsvermögen von 95 Prozent auch nur den Hauch einer Chance habe.

Abgesehen davon haben die Nullachter das warnende Beispiel des Bahlinger SC vom vergangenen Wochenende vor Augen: Dieser unterlag in der Oberliga dem abgeschlagenen Schlusslicht Neckarelz, das seinen bis dato einzigen Saisonsieg im August 2016 hatte feiern können, mit 1:2.

Personell hat sich beim FC 08 im Vergleich zur Partie in Auggen nicht viel verändert. Lediglich Ali Günes muss mit einem leichten Muskelfaserriss zuschauen. Größere Änderungen in der Startformation sind also nicht zu erwarten. Das gilt auch für die Torhüterposition, in der wohl wieder Christian Mendes beginnen wird. Daniel Miletic soll in den verbleibenden 180 Saison-Minuten aber ebenfalls noch zum Einsatz kommen. Maric: „Das hat er sich verdient“.

Freuen würden sich die FC 08-Verantwortlichen, wenn möglichst viele Fans das Villinger Team in den Solvay-Sportpark (Hermann-Mitsch-Str. 38, gegenüber des Freiburger IKEA) begleiten würden. Mit den Fans im Rücken lässt es sich im Fall des Falles umso besser feiern.