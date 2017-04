Villingen-Schwenningen FC 08 Villingen: Mannschaft wird eine Reaktion zeigen

Verbandsliga-Spitzenreiter erwartet Aufsteiger FC Neustadt

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen – FC Neustadt (heute, Freitag, 17.30 Uhr). Nach der 1:1-Entäuschung in Bühlertal will der FC 08 Villingen im Derby gegen den FC Neustadt unbedingt drei Punkte einfahren. „Ich erwarte volle Konzentration und eine deutliche Steigerung gegenüber dem letzten Spiel“, fordert Nullacht-Trainer Jago Maric. Der Sportliche Leiter, Martin Braun, hat den Eindruck, dass die Mannschaft sich der Aufgabe bewusst ist: „Das Team war sehr selbstkritisch und weiß, worauf es ankommt.“ In Zahlen heißt das, dass Villingen vor dem Doppelspieltag am Wochenende (am Montag geht es nach Lahr) nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Freiburger FC hat, der am Samstag gegen Kuppenheim und am Dienstag in Stadelhofen antritt.

Leichtfertig werden die favorisierten Nullachter gegen den Verbandsliga-Aufsteiger sicher nicht in die Partie gehen. „Neustadt ist ein gefährlicher Gegner, der sich nach einem eher schwachen Saisonstart gesteigert hat und nun sehr stabil agiert“, sagt Maric, der zu Beginn der Woche nochmals deutlich die Probleme aus dem Bühlertal-Spiel gegenüber dem Team ansprach. Auch er denkt: „Die Mannschaft wird eine Reaktion zeigen.“ Die Kritik aufgrund der Leistung in Bühlertal sei gerechtfertigt gewesen, allerdings gelte auch: „Wir sind absolut noch im grünen Bereich.“

Personell sieht es beim FC 08 vor dem Spiel gegen den Tabellen-Dreizehnten recht gut aus. Der zuvor grippekranke Daniel Niedermann hat wieder voll mittrainiert. Auch Tobias Weißhaar steht zur Verfügung, und Gian-Luca Reho sowie Damian Kaminski stehen zumindest wieder im Kader. „Vielleicht ein, zwei Veränderungen“ will Maric im Vergleich zu Bühlertal vornehmen. Und ein, zwei weitere dann am Montag in Lahr. Der Doppelspieltag schrecke ihn nicht, sagt der Trainer. Maric: „Wir sind konditionell gut drauf und haben außerdem ein paar Alternativen.“ Bleibt die Frage nach dem Wetter. Stand Donnerstagabend wird das Spiel im Stadion stattfinden. Allenfalls heftiger Regen oder Schnee könnten dies verhindern. Dann würde es allerdings kritisch, denn auf dem Kunstrasen befindet sich aktuell noch eine Schneeschicht.

Auch wenn im Vorfeld nahezu nichts für den FC Neustadt spricht, stellt Trainer Klaus Gallmann klar: „Wir werden nicht die weiße Fahne hissen.“ Er selbst hat die Villinger in dieser Saison mehrfach gesehen. „Die Nullachter sind in der Liga das Maß aller Dinge, deutlich stärker als die Mitkonkurrenten um den Aufstieg.“ Zudem spreche die Heimbilanz der Villinger klar für die Maric-Elf. Dennoch treten die Hochschwarzwälder an, um zumindest einen Zähler aus dem Friedengrund zu entführen.

Die jüngste Heimniederlage gegen Mörsch haben die Neustädter wieder unter Zugzwang gesetzt. Noch aber ist der Klassenerhalt aus eigener Kraft möglich. Da die Partie in Villingen schon am Freitag angepfiffen wird, haben die Gäste ihren Trainingsplan verändert. Das Abschlusstraining fand bereits am Dienstagabend statt. „Die Jungs sollen die Stunden bis zum Spiel zur Regeneration nutzen. Wir brauchen alle Körner, um diese im Saisonfinale in die Waagschale zu werfen. Außerdem sind alle Spieler erfahren genug, um sich selbst vorzubereiten“, ergänzt Gallmann. Schwer wiegt bei den Gästen der Ausfall von Stefan Ketterer, der studiumsbedingt für den Doppelspieltag abgesagt hat. Sascha Waldvogel ist weiterhin verletzt. Ansonsten haben die Neustädter alle Akteure an Bord.

Gallmann umschreibt die Rolle seiner Elf so: „Wir wollen ein unangenehmer Gast sein und uns nicht verstecken. Andererseits wird von uns niemand erwarten, dass wir komplett auf die Offensivkarte setzen. Wir müssen die Kräfteverhältnisse zwischen beiden Teams realistisch einschätzen.“