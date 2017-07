Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: "Ich rechne mit einem einstelligen Platz"

Nullachter starten in die Saisonvorbereitung. Beide Spanier kommen im Lauf der Woche

Fußball-Oberliga: Das Unternehmen Oberliga hat begonnen: Am Dienstagabend starteten die Fußballer des FC 08 Villingen in die sechswöchige Vorbereitungsphase. Jago Maric, Cheftrainer der Oberliga-Elf, und Marcel Yahyaijan, neuer Coach der Landesliga-Mannschaft, versammelten auf dem Trainingsgelände im Villinger Friedengrund 32 Spieler um sich.

Auf dem Programm der ersten Übungseinheit standen diverse Spielformen und Laufübungen. „Wir werden im Training generell viel mit dem Ball arbeiten und unsere bisherige spielerische Linie nicht verlassen. Allerdings müssen wir im athletischen Bereich noch zulegen, um in der Oberliga zu bestehen“, umriss Maric die Ziele für die kommenden Wochen.

Wer nach den beiden Neuzugängen aus Spanien Ausschau hielt, suchte vergeblich. Pablo Gil (International de Madrid) und Cristian Giles (Peña Sport FC) werden erst am Donnerstag bzw Freitag in Villingen eintreffen. Ob zumindest einer von beiden am Wochenende in den ersten Testspielen eingesetzt wird, hängt auch vom Arbeitstempo des Deutschen Fußball-Bundes ab. Maric: „Bis jetzt sind die notwendigen Dokumente noch nicht da.“

Mangels technisch versierter Spanier richteten sich alle Blicke auf den neuen Torhüter Matthias Demmer (SG Herdwangen-Großschönach). Der 27-Jährige war angesichts seiner imposanten Körpergröße von 1,96 Meter leicht auszumachen. Demmer wird mit Christian Mendes den Kampf um die Nummer eins zwischen den Pfosten aufnehmen. Maric: „Wer sich letztlich durchsetzt, ist völlig offen. Beide erhalten von mir die gleiche Chance.“

Neu im Kader der Nullachter ist auch Martin Siber. Der 18-jährige Mittelfeldakteur, der vom FC 07 Albstadt kam und bereits in der Saison 2015/16 bei den Villinger A-Junioren am Ball war, gilt als Perspektivspieler und soll sich zunächst in der Landesliga-Elf beweisen. Nicht mehr mit dabei war dagegen Gian-Luca Reho. Der 24-jährige Schweizer verließ inzwischen den FC 08 Villingen und schloss sich dem Hessenligisten SC Teutonia Watzenborn-Steinberg an.

Mit vier Zugängen hält sich die Zahl der Neuverpflichtungen bei den Nullachtern sehr in Grenzen. Das ist auch so gewollt. „Wir haben den Schwerpunkt mehr auf Qualität und weniger auf Quantität gelegt“, sagt FC 08 Villingens Sportlicher Leiter Martin Braun. Die Elf habe bereits in der vergangenen Verbandsliga-Saison Fußball auf Oberliga-Niveau gezeigt und sei nur noch punktuell verstärkt worden. Entsprechend hoch sind die Erwartungen: Braun: „Es wäre für mich keine Überraschung, wenn wir die Saison auf einem einstelligen Platz abschließen.“ Einen klaren Favoriten auf die Meisterschaft sieht Braun derzeit nicht. „Ich glaube, dass fünf Mannschaften den Titel unter sich ausmachen werden. Das dürften Bissingen, Ravensburg, Nöttingen sowie die TSG Balingen und der Bahlinger SC sein.“

Nach drei Trainingseinheiten steht am Samstag (14 Uhr) in Löffingen mit der Partie gegen den SC Freiburg II das erste Testspiel für die Oberliga-Elf auf dem Programm. Nur einen Tag später (15 Uhr) bestreiten die Villinger in Ewattingen ihr zweites Testspiel gegen den Verbandsligisten FC Neustadt.