Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen II vs DJK Donaueschingen: Da war doch was!

FC 08 Villingen II vs DJK Donaueschingen: Da war doch was!

Torreiche Spiele in der vergangenen Saison

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – DJK Donaueschingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Die Spiele zwischen beiden Mannschaften standen in der vergangenen Saison für Offensivfußball und Spektakel. Bei der 3:4-Heimniederlage verspielten die Villinger damals eine 3:1-Pausenführung. In Allmendshofen führte Villingen nach 45 Minuten gar mit 4:1, um schließlich mit einer 4:5-Niederlage vom Platz zu gehen.

Villingens Trainer Marcel Yahyaijan hat die Spiele in der vergangenen Saison nur von außen verfolgt, seine Spieler aber dennoch daran erinnert. "Für mich ist auch diesmal Donaueschingen der Favorit. Trotz der personellen Ausfälle hat die DJK einige Spieler mit höherklassiger Erfahrung. Die Elf bringt viel Niveau mit und wir werden einen guten Tag brauchen, um zu bestehen." In erster Linie wünscht sich Yahyaijan, dass seine Elf defensiv stabil steht. Beide Trainer kennen sich indes gut, haben sie doch in der Vergangenheit schon mit vielen Jugendmannschaften Spiele gegeneinander bestritten. Yahyaijan: "Ich weiß, wie Christian Leda seine Elf motiviert."

Bei den Villingern wird es personell drei bis vier Veränderungen gegenüber dem 3:0-Auftakterfolg bei der DJK Villingen geben. Nicht alle sind von Yahyaijan gewollt. Mauro Chiurazzi muss seine Sperre absitzen. Volkan Bak und Stefano Campisciano haben sich in den Urlaub verabschiedet. Viel schlimmer ist hingegen, dass bei Spieler Tijan Jallow der Verdacht auf einen Kreuzbandriss besteht. Sollte sich dieser bestätigen, wäre der Youngster ein halbes Jahr ganz raus. Möglicherweise rücken Mario Ketterer und Marcel Jerhoff in die Anfangsformation. Noch will sich der Trainer nicht festlegen und wartet das Abschlusstraining ab.

DJK-Trainer Christian Leda muss weiterhin auf seine komplete Offensivabteilung verzichten. "Wir haben in der vergangenen Saison 75 Tore geschossen, davon haben fünf Spieler allein 68 erzielt. Von diesen fünf Spielern sind aktuell vier nicht da und einer macht Schichtarbeit. Ich mahne daher Realitätssinn an. Manchmal sind bei uns im Umfeld die Erwartungen nicht realistisch. Wir sind gut beraten, die Situation besser einzuschätzen", macht Leda deutlich. Er habe "Bauchschmerzen", wenn er an die Nominierung der ersten Elf am Sonntag denkt.

Leda glaubt indes nicht, dass sich das Spektakel der vergangenen Saison wiederholt. "Villingen ist unter Marcel Yahyaijan deutlich jünger geworden und spielt auch disziplinierter, kontrollierter und sauberer im Spielaufbau. Spielerisch ist diese Elf immer stark und gut organisiert. Ich sehe uns keinesfalls in der Favoritenrolle", so Leda. Er wird wahrscheinlich nur mit 13 Spielern anreisen.