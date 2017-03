Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen II: Klausmann packt Spieler am Ehrgeiz

Nullachter wollen in Salem Abwärtstrend stoppen

Fußball-Landesliga: FC RW Salem – FC 08 Villingen II (Samstag, 17 Uhr). (daz) Drei Partien blieb die Villinger Elf um Trainer Jörg Klausmann zuletzt ohne Sieg. Das Punktekonto wurde in dieser Zeit nur um zwei Zähler aufgestockt. Soll das von Klausmann ausgegebene Ziel, Platz drei, nicht außer Reichweite geraten, muss in Salem gepunktet werden. „Die Gastgeber kämpfen um den Klassenerhalt und werden sich gegen uns zerreißen. Sie punkten immer regelmäßig. Da muss bei uns die Einstellung stimmen“, fordert Klausmann. Auf eigenem Platz gelang den Villingern gegen Salem im Herbst nur eine 2:2-Punkteteilung.

Erst am Freitag wird Klausmann wissen, mit welchem Personal er am Samstag planen kann. Ausfallen werden die angeschlagenen Novakovic und Weißhaar. Möglicherweise werden einige Spieler aus dem Verbandsligakader hinzukommen, um sich Spielpraxis zu holen. Der lange verletzte Reho könnte ein Thema sein. „Diese Jungs sind bei uns alle herzlich willkommen“, betont Klausmann.

Viel wichtiger ist es für den Coach indes, dass seine Mannschaft mit der richtigen Einstellung agiert. Der Trainer wird die Spieler daher noch einmal besonders am Ehrgeiz packen. „Die meisten Spieler werden auch in der kommenden Saison das Trikot des FC 08 tragen. Von ihnen will ich mehr Engagement sehen“, fordert Klausmann. Um erfolgreich vom Platz zu gehen, denkt der Übungsleiter in erster Linie an zwei Aspekte: „Wir müssen in der Abwehr stabil stehen und im Angriff effizienter auftreten.“