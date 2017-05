regionalsport schwarzwald FC 08 Villingen: Hauptsache drei Punkte

Verbandsliga-Spitzenreiter gewinnt beim SC Lahr mit 3:1. Glanzloser Sieg desTabellenführers

Fußball-Verbandsliga: SC Lahr – FC 08 Villingen 1:3 (0:1). Drei wichtige Punkte auf dem Weg zum Aufstieg in die Fußball-Oberliga holten die Nullachter am Montag in Lahr. Spielerisch wusste der FC 08 vor 320 Zuschauern – darunter fast 100 Fans aus Villingen – jedoch nur selten zu überzeugen.

Dabei kam die Mannschaft von FC 08-Trainer Jago Maric gut ins Spiel. Bereits nach drei Minuten konnte sich Lahrs Torhüter Dennis Fietzeck gegen FC 08-Kapitän Benedikt Haibt erstmals auszeichnen. In der 10. Minute dann ein Freistoß für den FC 08 halbrechts aus 20 Metern: Tevfik Ceylan trat an und zirkelte das Leder gekonnt zur Gästeführung ins Netz. Das erhoffte frühe Tor sorgte aber nur bedingt für Sicherheit bei den Nullachtern. Sie hatten zwar deutlich mehr Spielanteile gegen die eher defensiv eingestellten Gastgeber, traten aber nicht zwingend genug auf. In Minute 37 die nächste Gelegenheit, doch Fietzeck war auch gegen Nedzad Plavci zur Stelle. Aufgrund einer Muskelverhärtung bei Mario Ketterer, für den Ali Günes ins Spiel kam, stellte Maric um und beorderte Ceylan in die defensive Viererkette. Zwei Minuten vor der Pause die Riesengelegenheit zur Vorentscheidung: Daniel Wehrle setzte sich schön auf der rechten Seite durch und bediente Haibt, der jedoch völlig frei aus zwölf Metern den Ball nur an den Pfosten setzte.

Lahr blieb auch in der zweiten Hälfte zunächst ohne Torgelegenheit. Dafür bediente Turan Sahin Günes, der den Ball nach 56 Minuten aus zwölf Metern zum 0:2 ins Netz schlenzte. Erstaunlicherweie gab auch dieses Tor den Nullachtern nicht genügend Sicherheit. Als Dennis Häußermann Christian Mendes im Villinger Kasten prüfte (58.), war dies der erste Warnschuss. Die Warnung verpuffte allerdings, denn die Villinger hatten zunehmend weniger Zugriff auf die Partie.

In Minute 62 fiel der Anschlusstreffer: Admir Osmanovic bediente bei einem sauberen Konter Violand Kelleraj, der zum 1:2 traf. Eine Flanke von Haibt wurde kurz darauf von Torhüter Fietzeck vor dem einschussbereiten Günes gerettet (65.), sodass Zittern beim FC 08-Anhang angesagt war. Fadi Ammar Kehloufi (79.) und Simon Witt per Kopfball (81.) hatten Halbchancen für Lahr, und Jago Maric machte seinem Unmut nun lautstark Luft. Sollten, wie in Bühlertal, doch noch zwei Punkte verloren gehen? Nein. Eine Kombination über Ceylan und den eingewechselten Fabio Chiurazzi landete bei Haibt, der diesmal aus kurzer Distanz keine Mühe hatte, nach 89 Minuten den Schlussstand zu besorgen. Allgemeines Aufatmen beim FC 08, der nun am heutigen Dienstag beobachten kann, ob Verfolger Freiburger FC beim SV Stadelhofen stolpert. Tore: 0:1 (10.) Ceylan, 0:2 (56.) Günes, 1:2 (63.) Kerellaj, 1:3 (89.) Haibt. Gelbe Karten: Wirth – Reho. ZS: 320. SR: Jörg Bohrer (Ehrenkirchen).

FC Villingen: Mendes – Serpa, Ovuka, Niedermann, Ketterer (ab 42. Günes) – Sahin (57. Bruno), Wehrle, Geng (83. Reho), Ceylan – Haibt, Plavci (86. F. Chiurazzi).

Trainerstimmen

Jago Maric (FC 08): "Uns war klar, dass es in Lahr nicht einfach werden würde. Ich bin insgesamt zufrieden, weil wir gewonnen haben. 70 Minuten ist Lahr quasi nicht vor unser Tor gekommen, danach wurden bei uns teilweise die Beine schwer. Es war keine Glanzleistung, aber ich möchte die Mannschaft in Schutz nehmen. Jetzt werden wir uns erholen, um die schwierige Partie gegen Auggen am Samstag siegreich zu bestehen."

Oliver Dewes (SC Lahr): "Gegen die stärkste Mannschaft der Liga war ich absolut zufrieden mit meinem Team. Wir haben auch nach dem 0:2 nicht aufgegeben und eine stabile Vorstellung gezeigt. Es hätte allerdings alles passen müssen, um gegen so ein starkes Team etwas zu holen. Das war für uns die zweite Begegnung binnen 48 Stunden. Außerdem hatten wir einen 17-Jährigen dabei, der am Sonntag sogar zusätzlich noch in der U 23 auflaufen musste."