Villingen-Schwenningen FC 08 Villingen: Fast alle Spieler bleiben

Verbandsliga-Meister stelltWeichen für die Oberliga. Am Samstag wird die Meisterschaft gefeiert

Fußball-Verbandsliga: Der Moment, in dem die Meisterschaft feststand, war einer ohne die ganz großen Emotionen. Als mit einiger Verspätung am späten Samstagnachmittag die Kunde vom 2:2 des SV Bühlertal gegen den Freiburger FC via Internet an die Verantwortlichen des FC 08 Villingen herangetragen wurde, registrierte man das zwar erfreut, der große Jubel blieb jedoch ebenso aus wie überbordende Feierlichkeiten, die es eher am Samstag nach der Abschlusspartie gegen den SV Linx geben soll. Am Sonntag folgte die Busfahrt nach Freiburg, die eher einem Familienausflug mit zahlreichen Angehörigen der Akteure glich. Genauso fühlte sich das Spiel mit dem 5:1 gegen Absteiger Solvay Freiburg auch an. Gleichwohl war die Erleichterung über die vorzeitige Rückkehr in die Oberliga bei den Nullachtern natürlich greifbar. Dass da der Meister feiert, zeigte sich nach Abpfiff an den Bierduschen, Jubelszenen für die Fotografen und einem alkoholischen Geschenk der freundlichen Verantwortlichen des Gastgebers.

Fast alle Spieler bleiben: Der FC 08 ist also wieder dort, wo er von der Vereinsstruktur, dem Stadion und der Spielstärke auch zweifelsohne hingehört. Doch kann er sich in der Oberliga auch wieder für längere Zeit häuslich einrichten? Ob der Kader schon jetzt die Qualität hätte, dem Abstiegsgespenst selbstbewusst in die Augen zu sehen – darüber gehen die Meinungen auseinander. Fakt ist: Außer Routinier Turan Sahin, der als Spielertrainer in die Bezirksliga Württemberg nach Bochingen wechselt, sowie Ali Sari (FC Bad Dürrheim) scheint nur die Personalie Gian-Luca Reho unsicher. Dieser liebäugelt mit einem Wechsel zu einem möglichst höherklassigen Club, wobei das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Zwei, drei etablierte Neuzugänge würden die Nullachter schon gerne holen. Allerdings muss die Kombination aus Qualität und Finanzierbarkeit stimmen. Dem Vernehmen nach möchte man je einen Torhüter, Verteidiger und Stürmer in den Friedengrund ziehen.

Abschiedsspiel: Apropos Torhüter: Daniel Miletic wird nach dieser Saison seine Karriere beenden. Der 38-Jährige spielt seit stolzen zwölf Jahren in Folge beim FC 08, hat nun zwei Aufstiege miterlebt, dazu DFB-Pokalspiele gegen den SC Freiburg, FC St. Pauli und Schalke 04. Vermutlich wird Miletic am Samstag gegen Linx sein persönliches Abschiedsspiel feiern. Es ist davon auszugehen, dass FC 08-Trainer Jago Maric seinen langjährigen Weggefährten für diese Partie nominiert. Miletic bleibt den Nullachtern auch künftig verbunden und wird die C II-Jugend trainieren. Und je nachdem, wen der FC 08 als neuen Torhüter verpflichtet: Vielleicht ist ja doch auch nochmal ein Einsatz in der Oberliga denkbar.

FC 08 beim Kaiserstuhl-Cup: Das Vorbereitungsprogramm der Nullachter für die Oberliga-Saison 2017/18 wird nach und nach erarbeitet. Zu den Terminen, die jetzt schon feststehen, gehört die Teilnahme des FC 08 am beliebten Kaiserstuhl-Cup des Bahlinger SC. Die Nullachter treten dort am Freitag, 14. Juli, um 17 Uhr gegen den künftigen Ligakonkurrenten Bahlinger SC an. Am selben Abend um 19 Uhr spielt im Rahmen dieses Turniers das Bundesligateam des SC Freiburg gegen den Zweitligisten SV Sandhausen. Tags darauf, am Samstag, 15. Juli, bestreiten die Nullachter ein Turnier in Hausach.

Viele Glückwünsche: Zu den zahlreichen Gratulanten des Neu-Oberligisten gehörte auch der hartnäckigste Konkurrent der Villinger, der Freiburger FC. Die Mannschaft von Ralf Eckert kann sich nun in aller Ruhe auf die Aufstiegsspiele vorbereiten, in denen man zunächst gegen den Vizemeister der Verbandsliga Nordbaden (FV Heddesheim oder VfR Mannheim) antritt. Sollte sich der FFC in den zwei Partien gegen die Nordbadener durchsetzen, ginge es gegen den Vizemeister aus Württemberg (voraussichtlich die TSG Backnang) um die Rückkehr in die Oberliga.

Samstag Meistersause

Der FC 08 Villingen möchte die Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga mit seinen Fans feiern. Am Samstag bekommt jeder Zuschauer, der für das letzte Heimspiel der Saison gegen den SV Linx eine Eintrittskarte kauft, ein T-Shirt des FC 08 Villingen geschenkt (so lange der Vorrat reicht), die extra zum DFB-Pokalspiel gegen Schalke 04 angefertigt wurden. Vor dem Spiel werden der langjährige Torwart des FC 08 Villingen, Daniel Miletic, und die beiden Spieler Turan Sahin und Ali Sari offiziell verabschiedet. Oberbürgermeister Dr. Rupert Kubon hat sein Kommen zugesagt und wird die Verabschiedung vornehmen. Außerdem gibt es nach dem Spiel gemeinsam mit der Mannschaft am Ausschankwagen Freibier (so lange Vorrat reicht) für alle Zuschauer, Fans, Freunde und Gönner des FC 08.