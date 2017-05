Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Erfolgsserie ausgebaut

Nullachter gewinnen bei Solvay Freiburg souverän und glanzlos mit 5:1

Fußball-Verbandsliga: SV Solvay Freiburg – FC 08 Villingen 1:5 (0:2) – Nachdem der Titelgewinn bereits feststand, gaben sich die Nullachter auch als frischgebackener Meister keine Blöße. Im vorletzten Saisonspiel bei Solvay Freiburg feierten die Villinger ihren 25. Saisonsieg. Allerdings gab es im Solvay-Sportpark im Freiburger Industriegebiet nur selten fußballerische Feinkost vor einer überschaubaren Kulisse.

Die nur auf einer Position – Tobias Weißhaar begann für Turan Sahin – veränderte FC 08-Mannschaft dominierte die Partie von Anfang an, spielte aber zu selten zwingend. Nedzad Plavci hatte bei hochsommerlichen Temperaturen nach zehn Minuten die erste Chance. In Minute 17 flankte dann Kapitän Benedikt Haibt. Plavci traf via Scherenschlag den Ball, der erst hinter der Torlinie gestoppt werden konnte – 0:1. Es war zugleich das 100. Saisontor für die Nullachter.

Der zweite Villinger Treffer war der erste für Gianluca Serpa in dieser Saison: Der Verteidiger schlenzte das Leder aus 18 Metern schön in den Winkel. Weiter ging es in Hälfte zwei – unter anderem mit Damian Kaminski als belebendes Element: In Minute 47 flankte der Offensivakteur. Turan Sahin nahm das Leder aus zehn Metern volley – 0:3 (49.). Nach einer Flanke von Mario Ketterer war es Tobias Weißhaar, der ebenfalls per Direktabnahme aus acht Metern den vierten Villinger Treffer beisteuerte (55.).

Danach ließen die Nullachter die Zügel etwas schleifen und ermöglichten den Gastgebern zwei Chancen durch Gentrit Kurtani und Raffael Mangu. Als Freiburgs Holger Halluni völlig frei vor FC 08-Toprhüter Christian Mendes auftauchte, gelang dem Absteiger sogar das Ehrentor. Den Schlusspunkt setzten aber wieder die Villinger: Sahin wurde im Strafraum gelegt, Plavci verwandelte den fälligen Elfmeter souverän. Dann eröffnete der Schlusspfiff Bierduschen und Meisterfotos, den dazu gehörigen Wimpel hatte Staffelleiter Arno Kiechle schon vor Spielbeginn den Nullachtern überreicht.

FC 08 Villingen: Mendes – Wehrle (46. Ketterer), Ovuka, Niedermann, Serpa – Weißhaar, Geng, Reho, Ceylan (46. Kaminski) – Haibt (52. F. Chiurazzi), Plavci.

Tore: 0:1 (17.) Plavci, 0:2 (27.) Serpa, 0:3 (49.) Sahin, 0:4 (55.) Weißhaar, 1:4 (88.) Halluni, 1:5 (90.) Plavci (FE); ZS: 150; SR: Simon Pace (Engen).