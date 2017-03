Villingen-Schwenningen FC 08 Villingen: Enttäuschung hält sich in Grenzen

Nullachter arbeiten Unentschieden in Kehl auf. Am Samstag erneut die Chance auf Platz eins

Fußball-Verbandsliga: Spätestens, als die Nachricht vom 2:2 des FC Denzlingen gegen den SC Pfullendorf eintrudelte, hatte sich der Ansatz von Enttäuschung bei den Spielern und Verantwortlichen des FC 08 Villingen gelegt. Das 1:1 der Nullachter in Kehl war angesichts des Denzlinger Remis und der zuvor überzeugend gewonnenen Partien gegen die direkten Konkurrenten Freiburger FC und Denzlingen verschmerzbar. Zumal die Nullachter auch kein allzu überzeugendes Spiel abgeliefert hatten. Das lag nicht zuletzt auch am Gegner, der ungeachtet großer Personalprobleme engagiert zu Werke ging, und auch am böigen Wind im Rheinstadion. Dennoch: Bei fast 20 Minuten in Überzahl und einem verschossenen Elfmeter hätten die Villinger in der Grenzstadt auch gewinnen können.

Tabellenführung muss warten: „Es war die erwartet schwere Partie und die Kehler haben es auch gut gemacht“, blickte der Sportliche Leiter des FC 08 Villingen, Martin Braun, nicht im Zorn zurück. Zudem habe der KFV trotz zahlreicher Ausfälle immer noch eine hochkarätige Mannschaft. Dennoch: Die Tabellenführung, die bei einem Sieg in Kehl für den FC 08 Tatsache gewesen wäre, muss noch warten. Bei einem Sieg am Samstag im Friedengrund gegen Kuppenheim hätte die Mannschaft von Trainer Jago Maric diesen Platz an der Sonne aber sicher, denn Denzlingen muss am nächsten Spieltag pausieren.

Faire Begegnung: In der Vergangenheit waren die Aufeinandertreffen zwischen Kehl und Villingen oft von Hektik, aber auch von Unfairness geprägt. Diesmal blieb alles völlig im Rahmen. Auch das Publikum unterschied sich nicht von dem auf anderen Sportplätzen. Kehls Coach Alexander Hassenstein versprach darüber hinaus bei der Pressekonferenz, dass sich seine Mannschaft gegen die Villinger Konkurrenz aus Denzlingen und Freiburg genauso ins Zeug legen werde wie gegen die Nullachter, auch wenn für den KFV die Saison so gut wie gelaufen sei. Die Villinger Anhänger werden diese Worte sicherlich gerne vernommen haben.

Spannung: Eigentlich gibt es derzeit nur vier Mannschaften, die nicht in den Auf- oder Abstiegskampf verwickelt sind, was für die nächsten Spieltage Spannung garantiert. Das betrifft die viertplatzierten Auggener (44 Punkte), Linx auf Rang fünf (40) sowie Kehl (38, Platz 6). Das einzige sonstige Team, das dem Saison-Endspurt gelassen entgegensehen kann, der SV Solvay Freiburg, allerdings aus anderen Gründen: Die Freiburger stehen bei nur acht Punkten aus 26 Spielen so gut wie sicher als Absteiger in die Landesliga fest.

Comeback: Damian Kaminski, Gian-Luca Reho, Manuel Stark: Diese drei Akteure wurden in den vergangenen Monaten fast immer in einem Atemzug genannt, holten sie sich doch fast gleichzeitig einen Kreuzbandriss und absolvierten die Rekonvaleszenz gemeinsam. Am Sonntag war es soweit: Mit Gian-Luca Reho gab der Erste des Trios sein Comeback im Nullacht-Trikot: 20 Minuten bei der Villinger U23. „Alles in Ordnung“, lautete die Diagnose nach dem Kurz-Comeback. Möglicherweise werden seine beiden bisherigen Leidensgenossen am kommenden Wochenende nachziehen und ebenfalls in der U23 erste Spielpraxis sammeln.