Villingen-Schwenningen FC 08 Villingen: Ein neuer Torwart ist schon da

Nullachter bauen an der Oberliga-Mannschaft. In fast allen Saison-Statistiken an der Spitze

Fußball: Selten war die Stimmung im Friedengrund so ausgelassen wie am Samstag: Die „Krawazi Ramblers“ brachten mehrfach die heftig beklatschte musikalische Atmosphäre auf den Platz, die Sonne strahlte mit den Spielern und Fans um die Wette. Und das Freibier floss in Strömen. Am Abend ging es für Mannschaft und Vorstand zum gemeinsamen Essen. Mit dabei: Etliche ehemalige Spieler, vom party-erprobten Stefan Hohnstein bis zu Ex-Coach Kristijan Djordjevic, der lobende Worte für seinen einstigen Schützling Jago Maric fand. Eitel Sonnenschein also beim FC 08 Villingen. Doch bei allem Jubel ist den Verantwortlichen klar: Nach dem sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga gibt es eine Menge zu tun, ehe um den 5. Juli herum wieder ins Training eingestiegen wird.

Neuer Torwart: Nachdem Daniel Miletic seine Karriere am Samstag mit einer überragenden Leistung beendete, soll am Dienstagabend ein neuer Torhüter einen Vertrag bei den Nullachtern unterschreiben. Wie Geschäftsführer Gaetano Cristilli auf Nachfrage bestätigte, wird dies Matthias Demmer sein. Er stand bis zur Winterpause beim FC Bad Dürrheim zwischen den Pfosten, ehe er sich, wie zuvor vereinbart, aus beruflichen Gründen bei den Kurstädtern wieder verabschiedete. Zuletzt hielt sich der 27-Jährige, der in Konstanz wohnt, bei einem Bezirksligisten am Bodensee fit. „Demmer ist im Umkreis von vielen Kilometern der einzige Torhüter, der seine Qualität auch in höheren Ligen bewiesen und mit 20 Jahren schon beim SC Pfullendorf in der Regionalliga gespielt hat“, begründet Villingens Sportlicher Leiter, Martin Braun, die Verpflichtung. Braun trifft sich am Dienstag mit Demmer auf einer Autobahnraststätte, um den Vertrag endgültig in trockene Tücher zu bringen. Auch auf anderen Positionen sind die Nullachter fleißig auf der Suche. Jeweils einen neuen Defensiv- und Offensivmann gilt es noch zu finden. Außer den bekannten Abgängen Turan Sahin (Bochingen) und Ali Sari (Bad Dürrheim) werden wohl fast alle Spieler bleiben. Bei Gianluca Serpa scheint eine Verlängerung nur noch Formsache, bei Gian-Luca Reho hingegen ist dies keineswegs sicher.

Torrekord: Die meisten Punkte geholt, die wenigsten Niederlagen und die wenigsten Gegentore kassiert – nur bei der Zahl der geschossenen Treffer musste der FC 08 (108) dem Freiburger FC (111) den Vortritt lassen. Dennoch stellt das Torverhältnis von plus 88, konkreter 108:20, eine nochmalige Steigerung gegenüber dem letzten Verbandsliga-Titel von 2006 in der Ära Rodrigo „Toco“ Stasiak, Adem Sari und Piero Saccone dar, als man ein Torverhältnis von 106:22 aufwies – dies allerdings in nur 30 statt, wie in dieser Saison, 34 Spielen. Eigentlich waren es ja sogar 35, doch das 11:0 gegen den FC Bötzingen wurde bekanntlich annulliert.

Guter Rückhalt: Im Durchschnitt besuchten 540 Zuschauer die Heimspiele des FC 08 in dieser Saison. Das ist nicht nur eine Steigerung gegenüber der vergangenen Runde, sondern auch der absolute Platz eins aller Teams in der Verbandsliga Südbaden. Die zweitmeisten Besucher verbuchte der „kleine“ FC Auggen, bei dem im Schnitt etwa 370 Personen anwesend waren.

Torschützen: Die Torjägerkrone der Verbandsliga holte sich mit 32 Treffern ein Akteur der lediglich elftplatzierten Endinger: Santiago Fischer, der kommende Saison beim Oberligisten Bahlinger SC spielen wird. Auf Platz zwei (27 Tore) folgt mit Sam Samma ein Spieler, der ebenfalls für ein Team der unteren Tabellenhälfte (FC Neustadt) auflief. Als Dritter folgt, gemeinsam mit den FFC-Kollegen Marco Senftleber und Mike Enderle, Nedzad Plavci mit 25 Toren. Sechster wurde Benedikt Haibt mit 23 Treffern. Die weiteren Tore für die Nullachter erzielten Tevfik Ceylan (16), Stjepan Geng (11), Turan Sahin (8), Ali Günes, Danilo Cristilli und Daniel Niedermann (4), Tobias Weißhaar und Ali Sari (3), Damian Kaminski (2) sowie Frederik Bruno, Mauro Chiurazzi, Dragan Ovuka, Mario Ketterer, Dragan Ovuka und Gianluca Serpa, die je einmal erfolgreich waren.