VillingenSchwenningen FC 08 Villingen: Ein frühes Tor ist das Ziel

Nullachter erwarten am Samstag SV Endingen

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen – SV Endingen (Samstag, 15 Uhr). Nach dem dürftigen 0:0 gegen Pfullendorf sollte der FC 08 Villingen sein nächstes Heimspiel möglichst gewinnen. Allerdings geht es gegen den SV Endingen, bei dem man bereits im Hinspiel zwei Punkte liegen ließ. Die Endinger befinden sich auf Platz neun und damit genau im Mittelfeld der Tabelle, wobei sie noch nicht aller Abstiegssorgen ledig sind. Am vergangenen Wochenende besiegten sie den SV Mörsch knapp mit 1:0, wobei Torhüter-Neuzugang Ron Fahlteich (zuvor Offenburger FV) der überragende Spieler in Endingens Mannschaft war. Auf Fahlteich dürfte auch auf dem Kunstrasen des Friedengrundes wieder einiges an Arbeit zukommen.

"Wir müssen unsere Chancen besser verwerten. Ansonsten war zumindest die erste Halbzeit gegen Pfullendorf nicht so schlecht", blickt FC 08-Trainer Jago Maric zurück. Er wird vermutlich auf eine ähnliche Formation wie am vergangenen Samstag setzen. Daniel Niedermann ist nach seinem Urlaub wieder im Training und auch Turan Sahin nach seiner Krankheit inzwischen wieder bei Kräften. "Ob er von Anfang an spielt, ist noch nicht sicher", sagt Maric, der lediglich auf Ali Sari verzichten muss. Im Tor dürfte gegen die Kaiserstühler Christian Mendes stehen.

Die Marschrichtung der Nullachter ist klar: Ein möglichst früher Treffer zur Beruhigung der eigenen Nerven gegen ein mutmaßlich defensiv aufgestelltes Gästeteam soll her. "Dann müsste Endingen früher oder später hinten aufmachen", so Maric, der das unbefriedigende 2:2 im Hinspiel noch im Hinterkopf hat. "Damals haben wir in der zweiten Hälfte die Nerven verloren. Das sollte uns jetzt nicht mehr passieren." Die Devise lautet daher: "Spaß haben und konzentriert bleiben." Und: In der Defensive aufpassen, denn mit Santiago Fischer haben die von Axel Siefert trainierten Endinger einen gefährlichen Torjäger in ihren Reihen, der nicht allzu viele Chancen braucht.

In der darauffolgenden Woche steigt das Spitzenspiel beim Freiburger FC. Der FFC wollte diese Partie aufgrund der großen Konkurrenz – unter anderem spielen zeitgleich der SC Freiburg sowie der Bahlinger SC zuhause – auf Sonntag verlegen. Die Nullacht-Akteure plädierten allerdings mehrheitlich dafür, am Samstag anzutreten. An diesem Tag findet die Partie auch statt.