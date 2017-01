FC 08 Villingen: Danilo Cristilli erzielt Tor des Tages

Nullachter bezwingen in Ortenberg den Oberligisten SV Oberachern mit 1:0

Fußball: (mp) SV Oberachern – FC 08 Villingen 0:1 (0:1). Verbandsligist FC 08 Villingen gewann am Sonntagnachmittag sein zweites Vorbereitungsspiel. Die Partie gegen den Oberligisten SV Oberachern fand auf dem Kunstrasenplatz in Ortenberg statt. „Für uns war es ganz wichtig, endlich wieder draußen auf einem guten Platz spielen zu können, weil wir in Villingen derzeit aufgrund der weiterhin schlechten Platzverhältnisse leider recht wenig tun können“, sagte Villingens Cheftrainer Jago Maric.

Wie zuletzt am vergangenen Dienstag beim 4:2-Sieg gegen die U21 des Schweizer Erstligisten FC St. Gallen zeigten die Nullachter auch diesmal eine couragierte Leistung. Bereits nach knapp zehn Minuten gelang der Maric-Elf der siegbringende Treffer. Nach Vorarbeit von Kapitän Benedikt Haibt, der sich über die Außenposition durchsetzte, hatte sich der junge Danilo Cristilli am Fünfereck freigelaufen und vollendete mit einer schönen Direktabnahme zum 1:0 für Villingen. „Danilo hat aufgrund einer komplizierten Nasenverletzung lange nicht gespielt. Für ihn freut es mich ungemein, dass er gleich im ersten Spiel, bei dem er wieder mitwirkte, traf. Danilo hat sehr viel Qualität. Wenn er nun die Vorbereitung weiter mitmachen kann, dürfte er eine wichtige Alternative für uns darstellen“, stellte Maric fest.

Ansonsten spielten die Nullachter gegen den Oberligisten über 90 Minuten sehr konzentriert. „Wir haben lediglich in der zweiten Halbzeit eine zwingende Torchance von Oberachern zugelassen. Ansonsten sind wir defensiv sehr stabil gestanden“, freute sich Maric über den starken Auftritt seiner Mannschaft gegen den eine Klasse höher spielenden Gegner.

Insgesamt setzten der Villinger Verbandsligisten in der Begegnung gegen Oberachern 15 Spieler ein. Im Tor löste Daniel Miletic zur Pause Christian Mendes ab.

Am kommenden Samstag bestreiten die Nullachter ein weiteres Testspiel. In Waldshut geht es gegen die U21-Mannschaft des Schweizer Erstligisten Grashoppers Zürich.