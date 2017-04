Villingen-Schwenningen FC 08 Villingen: Chance für die zweite Reihe

Nullachter ohne Drei nach Stadelhofen. Kleine Personalprobleme in der Offensive

Fußball-Verbandsliga: SV Stadelhofen – FC 08 Villingen (Samstag, 15.30 Uhr). Bei einem weiteren abstiegsbedrohten Team muss der FC 08 Villingen am Samstag antreten. Aufsteiger SV Stadelhofen hat 32 Punkte auf dem Konto und belegt in der Tabelle Rang 12. Vier Plätze haben die Ortenauer derzeit Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsrang. Die Nullachter haben derweil ein kleines Offensivproblem: Danilo Cristilli ist nach seiner gelb-roten Karte aus dem Kuppenheim-Spiel gesperrt und Tevfik Ceylan aus privaten Gründen verhindert. Zudem hat auch Mario Ketterer einen wichtigen privaten Termin.

„Wir haben einen großen Kader und ich bin sicher, dass die Jungs dahinter ebenso heiß sind“, sagt Nullacht-Coach Jago Maric. Für Ketterer dürfte wohl Timo Wagner den Platz auf der linken Außenverteidigerposition einnehmen. In der Offensive wären Turan Sahin sowie Ali Günes potenzielle Kandidaten für die Startformation. „Ali trainiert seit geraumer Zeit voll mit und hat mein absolutes Vertrauen“, so Maric. Auch ein anderer Ali, nämlich Ali Sari, wäre eine theoretische Option. Eventuell mit im Kader könnte erstmals nach seinem Kreuzbandriss auch wieder Gian-Luca Reho sein. „Er macht sehr gute Fortschritte, hat keinerlei Angst und ist in einem ausgezeichneten körperlichen Zustand“, lobt ihn der Trainer. Rehos einstiger Leidensgenosse, Damian Kaminski, wird möglicherweise am Sonntag sein Comeback in der U 23 geben, während Manuel Stark noch etwas pausieren muss. Im Tor setzt Maric wieder auf Christian Mendes, wobei Daniel Miletic bald wieder einsatzbereit sein könnte.

Darauf, dass Stadelhofen, wie die meisten Villinger Gegner, aus einer massiven Defensive heraus agiert, will sich Maric nicht verlassen. „Es kann auch sein, dass sie uns unter Druck setzen wollen, sie haben wenig zu verlieren“, meint Maric. So oder so werde sein Team bei den heimstarken Ortenauern vorbereitet sein. Absolute Konzentration sei das Hauptgebot.“ Unter der Woche gab es ein Gespräch zwischen Coach und Spielern. Maric: „Das hat mich einmal mehr überzeugt, wie willensstark die Mannschaft ist.“

Übrigens: Von den schärfsten Konkurrenten des Tabellenführers spielt am Sonntag der FC Denzlingen gegen den SV Endingen, während der Freiburger FC an diesem Wochenende nur zuschauen darf.