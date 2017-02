VillingenSchwenningen FC 08 Villingen: Bislang ist nur der Trainer krank

Nullachter erwarten den SC Pfullendorf

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen – SC Pfullendorf (Samstag, 15 Uhr). Vier Punkte Rückstand auf Denzlingen, drei auf den Freiburger FC, doch zwei absolvierte Partien weniger als die Konkurrenten: Für den FC 08 Villingen beginnt am Samstag mit einem Heimspiel das Fußballjahr 2017, das ihren Höhepunkt in der „Mission Wiederaufstieg“ finden soll. In der ersten Partie nach der Winterpause kommt mit dem SC Pfullendorf ein alter Rivale, den die Nullachter inzwischen sportlich deutlich überholt haben. Einfach wird es dennoch nicht, denn das Team von Pfullendorfs Trainer Marco Konrad hat sich im Verlauf der Saison gesteigert, auch wenn die Linzgauer nach wie vor in Abstiegsgefahr schweben.

„Pfullendorf hat sich in der Winterpause nochmals deutlich verstärkt und nur noch wenig mit jener Mannschaft zu tun, die wir im Hinspiel mit 4:0 geschlagen haben“, sagt FC 08 Villingens Trainer Jago Maric. Ausgerechnet der Coach musste in dieser Woche aufgrund einer Erkältung das Bett hüten. Falls Maric am Samstag nicht auf der Trainerbank Platz nehmen kann, werden die beiden Assistenten Arasch Yahyaijan und Claudio Sukale seine Aufgaben übernehmen.

Ansonsten sind bei den Nullachtern keine weiteren Verletzungen hinzugekommen, so dass der Trainer die Qual der Wahl hat. Ein Luxusproblem. Da Turan Sahin und Mario Ketterer aber noch etwas Trainingsrückstand haben und die Partie für Ali Günes wohl noch zu früh kommt, werden sich diese drei Fußballer eher nicht in der Startformation wiederfinden.

Für das Derby, das auf dem Kunstrasen ausgetragen wird, hat der Trainer klare Vorstellungen: „Wir müssen vor allem gegen den Ball gut arbeiten und hoch konzentriert bleiben.“ In der Offensive macht sich Maric keine größeren Sorgen. „Wir werden unsere Chancen bekommen. Das war auch in den Testspielen gegen Oberligisten schon der Fall.“ Die Nullachter wollen unbedingt drei Punkte, doch ein Automatismus sind die Zähler keineswegs. Maric: „Das kann man nie planen, und vor dem ersten Punktspiel schon zweimal nicht.“

Pfullendorfs Trainer Marco Konrad sieht den FC 08 als Favoriten an, gibt sich im gleichen Atemzug aber kämpferisch: „Villingen ist eine Spitzenmannschaft mit Oberligakader und Oberligaverhältnissen, aber wir wollen dort für eine Überraschung sorgen.“

Zu einem Wiedersehen mit dem ehemaligen Villinger Stümer Omar Jatta wird es übrigens nicht kommen. Der Gambier fehlte in der Pfullendorfer Vorbereitung, zunächst unentschuldigt. Irgendwann meldete er sich dann bei seinem Trainer und sprach von „privaten Angelegenheiten“, die er erst noch regeln müsse. Jatta, der auch schon in seiner Zeit beim FC 08 Villingen durch Eigenwilligkeiten auffiel, ist vorläufig vom Verein freigestellt.