Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen: Aufstiegstraum und Abstiegskampf

Juniorenteams der Nullachter vor Saisonstart. Zwei Mannschaften peilen Sprung in die Oberliga an

Jugendfußball: Am Wochenende steigt für die A-, B- und C-Junioren des FC 08 Villingen der Auftakt in die neue Saison. Während die U19 und U17 mit Aufstiegsambitionen antreten, zählt für die C-Jugend in der Oberliga nur der Klassenerhalt.

A-Junioren, Verbandsliga: „Wir wollen oben mitspielen, müssen aber nicht um jeden Preis aufsteigen. Die Mannschaft steht nicht unter Erfolgsdruck. Mein Ziel ist es, die jungen Spieler weiterzuentwickeln“, sagt der neue Villinger A-Juniorentrainer, Emanuele Ingrao. Auf jeden Fall habe die Mannschaft das Potenzial, im Kampf um die Meisterschaft ein Wörtchen mitzureden. Dieser Meinung ist auch FC 08 Villingens Jugendkoordinator Marcel Yahyaijan, der aktuelle U23-Trainer, der in der vergangenen Saison die A-Junioren betreute. „Ich sehe den Bahlinger SC, Lörrach-Brombach und uns als die stärksten Mannschaften in einer sehr ausgeglichenen Verbandsliga“, sagt Yahyaijan. Der Kader sei in der Breite sehr gut aufgestellt. Spieler wie Alex Müller und Nico Effinger zählen zu den Leistungsträgern, die später durchaus den Sprung in die Oberligamannschaft der Nullachter schaffen können.

Wie in den anderen Altersklassen stellte Yahyaijan gemeinsam mit Trainer Ingrao auch für die A-Junioren einen großen Kader mit entsprechendem Konkurrenzkampf zusammen. „Wir haben insgesamt 22 Spieler, bei denen der Qualitätsunterschied sehr gering ist. Deshalb wird viel von der Trainingsleistung abhängen“, so der 25-Jährige. Dass die Testspielergebnisse in der Summe nicht zufriedenstellend waren, erklärt Marcel Yahyaijan mit der Tatsache, dass viele Jugendliche im Urlaub waren. „Wir sind in dieser Woche das erste Mal komplett.“

Das Auftaktspiel gegen den Bahlinger SC am Samstag (15 Uhr) stellt für die Villinger A-Junioren eine gute Gelegenheit zur Standortbestimmung dar. Yahyaijan: „Da treffen zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander. Das wird ein guter Gradmesser.“

B-Junioren, Verbandsliga: Mit dem neuen Trainerduo Teyfik Ceylan/Mustafa Gürbüz weht ein frischer Wind bei der Villinger U17-Mannschaft. Ceylan, der in der Vorsaison die U16 leitete, ist positiv überrascht von seinem neu zusammengestellten Team. „Meine Eindrücke sind bisher sehr positiv. Wir haben viele Vorbereitungsspiele gewonnen und konnten alle Spieler testen“, so der 24-Jährige. Die Kadergröße, die sich im Vorjahr als Achillesferse entpuppte, soll nun kein Problem mehr darstellen. „Wir haben uns bewusst für viele Spieler entschieden. In der U17 und U16 stehen uns jeweils 23 Jungs zur Verfügung“, erklärt Ceylan. „Der Konkurrenzkampf in den Teams ist dadurch sehr hoch.“

Trotz aller Qualität im Kader stapelt Teyfik Ceylan tief. „Mein persönliches Ziel ist es, alle Spieler weiterzuentwickeln und sie langsam an den Herrenfußball heranzuführen.“ Eine konkrete Platzierung in der Tabelle will der Trainer nicht vorgeben. Nur soviel: „Wir haben die Qualität, im oberen Drittel mitzuspielen. Die Aufstiegsfavoriten sind für mich aber der Bahlinger SC, Oberliga-Absteiger FV Lörrach-Brombach sowie der FC Radolfzell.“

Die Marschroute für den Saisonauftakt am Sonntag gegen den FC Emmendingen (12 Uhr in Villingen) ist hingegen klar formuliert. Ceylan: „Wir wollen unbedingt mit drei Punkten in die Saison starten. Dennoch werden wir zunächst vorsichtig agieren, kompakt stehen und sehen, wie sich der Gegner auf uns einstellt.“

C-Junioren, Oberliga: Unter dem Motto „Alles für den Klassenerhalt“ geht die Villinger C-Jugend mit Trainer Haris Redzepagic in die Oberliga-Saison. Als Aufsteiger gehen die Nullachter als klarer Außenseiter an den Start. „Für alle anderen Teams sind wir wohl Abstiegskandidat Nummer eins,“ gibt Trainer Redzepagic zu. Dennoch traut er seinem jungen Team Überraschungen zu. „Wir wissen, was wir können und werden in jedem Spiel Vollgas geben.“

Die Vorbereitungsspiele stimmen den Coach zuversichtlich. Neben dem 10:0 gegen Bad Dürrheim und dem 5:1-Sieg gegen den SC Freiburg II gab es am Sonntag ein 2:0 bei der TSG Balingen. „Wir sind gut vorbereitet, die Jungs machen einen guten Eindruck“, merkt Redzepagic an. Obwohl die Villinger, anders als in der Vorsaison, in den meisten Spielen als Außenseiter antreten werden, will Redzepagic seinem Stil treu bleiben. „Wir werden weiter volles Pressing spielen und schnell umschalten. Das halte ich für die beste Lösung.“

In der dritthöchsten Juniorenspielklasse muss die Hälfte aller Mannschaften Redzepagic zufolge um den Klassenerhalt bangen. „Die Oberliga ist extrem ausgeglichen. Unsere Hauptkonkurrenten im Abstiegskampf werden wohl Ravensburg, Offenburg und Waiblingen sein“, prognostiziert der Übungsleiter.

Während sich in der Vorsaison für Redzepagic und Co-Trainer Bernd Seckinger aufgrund des kleinen Kaders und vieler verletzter Spieler die Startelf meist von allein ergab, herrscht mittlerweile ein hoher Konkurrenzdruck in der 20-köpfigen Gruppe. „In dieser Saison werde ich die Qual der Wahl haben, da wir immer nur 16 bis 17 Jungs zum Spiel mitnehmen können“, sagt Redzepagic. Am Samstag beginnt die Saison für den FC 08 Villingen mit einem Heimspiel gegen den FSV Waiblingen (14 Uhr). Das Ziel ist klar formuliert: „Wir wollen die drei Punkte. Der FSV Waiblingen ist aber stark und hat viele Spieler vom VfB Stuttgart übernommen“, weiß Redzepagic. Gut drei Monate nach dem Aufstieg freuen sich alle auf das Abenteuer Oberliga. „Alle sind heiß auf das erste Spiel“, sagt der Coach.