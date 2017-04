Villingen-Schwenningen FC 08 Villingen: Auch bei den Zuschauern ganz vorne

500 Besucher sehen Spiele der Nullachter. Kritik von den Rängen stößt auf Unverständnis

Fußball-Verbandsliga: Wie bereits in der Vorrunde endete die Partie des FC 08 Villingen gegen den SV Kuppenheim auch diesmal wieder mit 4:1. Und wie in der Vorrunde glänzte der FC 08 in einer bestimmten Spielphase, während er in einer anderen die Zügel schleifen ließ.

Der Unterschied: Beim Hinspiel in Kuppenheim war Villingens Trainer Jago Maric mit der ersten Halbzeit seines Teams nicht zufrieden. Am Samstag war es die zweite Hälfte, in der sich eine gewisse Laxheit breit machte. Gleichwohl steht der FC 08 nun auf dem Platz an der Sonne, den er freilich nicht mehr hergeben möchte.

Anspruchshaltung: Wie hoch die Anspruchshaltung im Friedengrund inzwischen ist, zeigte sich in der zweiten Halbzeit. Da war auf den Rängen missmutiges Geraune und auch der ein oder andere Pfiff zu hören, als die Nullachter den Fuß etwas zu arg vom Gaspedal nahmen – und das schon vor der überflüssigen Gelb-Roten Karte von Danilo Cristilli. Mit eine Rolle für den Bruch im Spiel der Nullachter dürften auch die zahlreichen Auswechslungen gespielt haben. Dass nicht jeder Zuschauer Verständnis dafür zeigte, dass Jago Maric angesichts des klaren Resultats auch andere Kräfte einsetzen wollte, stieß wiederum auf das Unverständnis einiger Spieler. Sowohl Dragan Ovuka als auch Mario Ketterer (für Timo Wagner in die Startelf gerutscht) monierten die Reaktionen einiger Besucher.

Doppel-Tabellenführer: Nicht nur sportlich steht der FC 08 an der Spitze der Verbandsliga. Auch von den Zuschauerzahlen her gibt es keinen anderen Club, der den Villingern das Wasser reichen kann. Knapp 500 Besucher waren es am Samstag im Friedengrund, nach wie vor hat man die 500er-Grenze auch im Durchschnitt der Heimspiele übertroffen. Der FC Auggen auf Zuschauerplatz zwei konnte im Durchschnitt bei seinen Heimpartien bislang 385 Besucher begrüßen.

45 Minuten: Damian Kaminski und Manuel Stark müssen nach ihren Kreuzbandrissen noch ein Weilchen auf ihr Comeback warten. Wie schon vergangene Woche war Gian-Luca Reho der einzige aus dem Trio, der Spielpraxis bekam. Die kapitale 0:5-Niederlage der Villinger U 23 bei Rot-Weiß Salem konnte auch er nicht verhindern, doch spielte Reho nach zuvor 20 Minuten dieses Mal schon 45. Vielleicht können am Sonntag gegen Löffingen erstmals alle drei Rekonvaleszenten in der Landesliga wieder etwas Punktspiel-Luft schnuppern.

Freiburger Last-Minute-Tor: Während die Nullachter in der Zuschauertabelle zweifelsohne auch zum Ende der Saison vorne stehen werden, ist dies sportlich noch nicht sicher. Einen Punkt hat man Vorsprung auf den Zweitplatzierten Freiburger FC, der am Samstag das Derby beim SV Endingen kurz vor Schluss durch einen Treffer von Marco Senftleber mit 2:1 gewann. Allerdings hat der FC 08 ein Spiel weniger absolviert als der Freiburger FC, der kommendes Wochenende wieder pausieren muss. Apropos Endingen: Die Kaiserstühler sind nach einer Niederlagenserie in den Abstiegsstrudel geraten und haben zudem in den beiden nächsten Punktspielen mit Denzlingen und Kehl zwei schwere Gegner vor der Brust. Zuvor, am Mittwoch, muss Endingen im Südbadischen Pokal-Viertelfinale beim Oberligasechsten Bahlinger SC antreten. Zu diesem Derby werden 1500 Zuschauer erwartet. Ein Endinger Sieg wäre allerdings eine große Überraschung. Der überragende Endinger Torjäger Santiago Fischer wird übrigens nach dieser Spielzeit nach Bahlingen wechseln.

Bildergalerie vom Spiel gegen Kuppenheim: www.suedkurier.de/sportfotos