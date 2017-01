FC 08 Villingen 55 Minuten lang gut

Nullachter verlieren Testspiel beim Oberligisten TSG Balingen mit 1:4 Toren

Fußball: (daz) Verbandsligist FC 08 Villingen musste sich im ersten Vorbereitungsspiel zur zweiten Saisonhälfte beim Oberligisten TSG Balingen deutlich mit 1:4 Toren geschlagen geben. Auf dem Kunstrasenplatz in Balingen starteten die Villinger vielversprechend. Die Aktionen in der Elf von FC 08-Trainer Jago Maric liefen zunächst gut und nach etwas mehr als einer Viertelstunde gelang Nedzad Plavci der Führungstreffer. Die Führung tat er Maric-Elf gut, die nun immer sicherer wirkte. Allerdings wurden weitere Chancen ausgelassen. „Eine 2:0-Führung zur Pause wäre möglich und nicht unverdient gewesen“, bilanzierte Maric, dessen Elf mit dem 1:0-Vorsprung in die Kabine ging.

Zehn Minuten nach Wiederbeginn schlug es binnen 60 Sekunden gleich zweimal im Villinger Tor ein. Vorausgegangen waren Ballverluste im eigenen Aufbauspiel. Da Villingen in dieser Zeit auch die Ordnung verlor, hatte Balingen leichtes Spiel. „Die ersten 55 Minuten waren in Ordnung. Danach sind wir etwas eingebrochen. Da klappte auch unser Umschaltspiel nicht mehr so gut“, musste Maric erkennen.

Mit fortlaufender Spieldauer ließ der Oberligist nichts mehr anbrennen und legte noch zwei Treffer nach. Patrick Lauble (2), Manuel Pflumm und Niklas Schäuffele erzielten die Tore der Gastgeber. Maric setzte insgesamt 15 Spieler ein. „Ich habe einiges gesehen, was sich verbessern lässt. Andererseits sollten uns die ersten 55 Minuten Zuversicht geben“, resümiert Maric.

Bereits am morgigen Dienstag (19 Uhr) folgt die nächste Testpartie für die Nullachter. Gegner ist die U21 des Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Das Spiel findet in Bankenholz bei Radolfzell statt.