Villingen-Schwenningen FC 08-Spieler üben Selbstkritik: "Wir haben es verbockt"

Schwacher Auftritt des Verbandsliga-Spitzenreiters beim 1:1 in Bühlertal

Fußball-Verbandsliga: Ein herrlich im Wald gelegenes Stadion, eine gut ausgestattete Sportanlage, die im Vorfeld der WM 2006 selbst gut genug für die Englische Fußball-Nationalmannschaft war und nur noch wenig mit dem früheren Hartplatz vor einer schroffen Felsformation gemein hat: Die Rahmenbedingungen der Auswärtsfahrt des FC 08 Villingen stimmten in Bühlertal. Wenn nur nicht das Sportliche gewesen wäre. Da lieferten die Nullachter nämlich eines ihrer schwächsten Saisonspiele ab und ließen völlig zu Recht zwei Punkte liegen.

Immerhin kam nach dem Schlusspfiff niemand auf die Idee, die Schuld beim Schiedsrichter, dem Wetter oder beim Rasen zu suchen. Egal welchen Spieler man fragte, es war Selbstkritik angesagt: „Wir haben es verbockt.“ FC 08-Trainer Jago Maric brachte es auf den Punkt: „Kein Tempo, keine Präsenz, keine Konstanz“. Dabei sprach der Spielverlauf mit Benedikt Haibts Führungstor kurz vor der Pause eigentlich für die Nullachter. Haben diverse Spieler in der Halbzeit gedacht, nun werde es mehr oder weniger automatisch in die gewünschte Richtung laufen? Maric zuckte mit den Schultern: „Wenn sie das gedacht haben, haben sie einen großen Fehler gemacht“

Gute Stimmung: Besser war die Stimmung logischerweise beim Gastgeber, obwohl im Grußwort der Stadionzeitung noch sehr ambitioniert zu lesen war, es solle „heute der nächste Heimerfolg eingefahren werden“. Bühlertals Trainer Michael Santoro sah es anders: „Wir wollten einen Punkt, und den haben wir uns redlich verdient.“ Kleiner Trost für die Nullachter: Verfolger Freiburger FC muss auch noch auf den Bühlertaler Mittelberg, und da wollen die Akteure aus dem Kreis Rastatt eine weitere Überraschung schaffen: Santoro: „Die starken Teams liegen uns.“

Kein „Lucky Punch“: Der Sportliche Leiter der Nullachter, Martin Braun, brachte einen weiteren Punkt in die Diskussion ein: „Wir haben in dieser Saison noch kein einziges Spiel mit einem Tor Vorsprung gewonnen“, sagte er. Dinge, die ein Spitzenteam auszeichnen, etwa einen „Lucky Punch“ kurz vor Schluss, habe es angesichts der sieben Unentschieden nicht gegeben. Auch Maric sagte: „Wenn wir hier einen knappen Sieg mitnehmen, freuen sich alle, aber das war einfach zu wenig.“ Zwingende Chancen, nach dem 1:1 eine Viertelstunde vor Schluss das Blatt noch zu wenden, gab es für die Nullachter nicht mehr.

Spannung: Und so sind es eben nur noch zwei Punkte (und 20 Tore) Vorsprung vom FC 08 Villingen auf den Freiburger FC, der mit dem 3:2 in Kehl das vierte siegreiche Spiel hintereinander absolvierte. Auch wenn Martin Braun nicht zwingend davon ausgeht, dass der FFC nun auch sämtliche weiteren fünf Spiele gewinnt und somit eine Neuner-Serie hinlegt: Es wird wieder spannend an der Spitze der Liga. Das kommende Wochenende, in dem der FC 08 gegen Neustadt und in Lahr und die Freiburger gegen Kuppenheim und in Stadelhofen antreten, dürfte interessante Aufschlüsse geben.

Rücktritt: Alles andere als optimal läuft die Saison beim Oberliga-Mitabsteiger Kehler FV. Inzwischen ist das Team auf Rang 9 abgerutscht und muss sich einen neuen Trainer für die letzten Spiele suchen. KFV-Coach Alexander Hassenstein erklärte am Samstag unmittelbar nach der Partie gegen den FFC seinen Rücktritt. Neben der sportlichen Situation waren offenbar zwei weitere Dinge dafür verantwortlich: Zum einen sah Hassenstein eine Äußerung aus der Vorstandschaft als unglücklich an, nach der „die Saison gelaufen“ sei. Hassenstein: „Wie soll ich so meine Mannschaft motivieren? Zudem treten wir noch gegen Teams an, für die es in Sachen Auf- oder Abstieg um sehr viel geht.“ Zudem ging es wohl auf der Kehler Bank beim samstäglichen 2:3 alles andere als harmonisch zu. Hassenstein wird nach dieser Spielzeit zum VfB Bühl (Landesliga) zurückkehren.