Regionalsport Schwarzwald FC 08-Pokalspiel am Sonntag

Termine der Schwarzwälder Teams in der Hauptrunde des südbadischen Vereinspokales

Fußball, Südbadischer Verbandspokal: (kat) Die Pokalpartie in der 1. Hauptrunde zwischen der SG Dettingen-Dingelsdorf und Oberligist FC 08 Villingen findet nicht wie zunächst geplant am kommenden Samstag sondern erst am Sonntag statt. Die Partie wird in Konstanz-Wollmatingen ausgetragen und um 17 Uhr angepfiffen. Zur gleichen Zeit beginnt auch das Spiel FC Löffingen gegen 1. FC Rielasingen. Der FC Bad Dürrheim spielt bereits am Freitagabend, 19.30 Uhr, beim SC Pfullendorf.

Die weiteren fünf Partien mit Schwarzwälder Beteiligung sind alle am Samstag um 17 Uhr. Dies sind die Begegnungen FC Dauchingen gegen DJK Donaueschingen, SV Geisingen gegen FC Furtwangen, SV Denkingen gegen FC Schonach, FC Radolfzell gegen DJK Villingen und FC Überlingen gegen den Sieger der Mittwoch-Partie SV Obereschach – FC Neustadt.

Für die 32 siegreichen Mannschaften in der 1. Hauptrunde geht es bereits eineinhalb Wochen später im Verbandspokal weiter. Am Mittwoch, 9. August, steigt die 2. Hauptrunde.