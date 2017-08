Regionalsport Schwarzwald FC 07 Furtwangen vs FC 08 Villingen: Pokalderby mit Missklängen

Gastgeber treten stark ersatzgeschwächt an

Fußball, südbadischer Pokal, 2. Runde: FC 07 Furtwangen – FC 08 Villingen (Mittwoch, 17.45 Uhr). (daz/sum) Begleitet von einigem Streit wird am Mittwoch die Zweitrunden-Partie des südbadischen Pokals zwischen Landesligist FC Furtwangen und Oberligist FC 08 Villingen angepfiffen. Die Furtwanger sind sauer, weil ihnen etliche Spieler urlaubsbedingt fehlen, der FC 08 aber auf einen Ausweichtermin Ende August (die Rede war vom 29./30. August) nicht eingehen wollte. Auf diesbezügliche Vorwürfe („Dadurch macht sich Villingen keine Freunde“) entgegnete Nullacht-Geschäftsführer Gaetano Cristilli, die Furtwanger hätten bei Staffelleiter Christian Dusch eine Verlegung des Pokalspiels auf den 22. August beantragt, ohne die Villinger davon in Kenntnis zu setzen, wohlwissend, dass die Nullachter am 23. August ein Oberliga-Heimspiel gegen Oberachern haben. Cristilli: „Mich verwundert auch, dass das am kommenden Samstag stattfindende Landesliga-Heimspiel der Furtwanger nicht verlegt wurde, obwohl von dem 22-Mann-Kader der Landesligamannschaft angeblich zwei Drittel der Spieler fehlen.“

Der Furtwanger Frust über den Termin ist immer noch spürbar. „Es ist sehr schade, dass die Villinger einer Spielverlegung nicht zugestimmt haben. Das wird sich auch in der Zuschauerzahl niederschlagen. Beide Mannschaften in Bestbesetzung hätten sicherlich 500 oder mehr Besucher angelockt. So aber zeichnet sich ein einseitiges Spiel ohne jegliche Spannung ab. Es wird sportlich und finanziell nicht das, was wir alle erhofft hatten“, sagt Furtwangens Trainer Markus Knackmuß. Er wird eine gemischte Elf aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft aufbieten, da die Zahl der Urlauber im Landesliga-Kader sehr groß ist. Immerhin wird Knackmuß nun doch als Trainer auf der Bank sitzen, nachdem diese Aufgabe zunächst Stefan Heine, Trainer der zweiten Mannschaft, übertragen wurde. Heine wird auf dem Spielfeld benötigt.

Die Gastgeber wollen keinerlei Risiko eingehen. Spieler, die nicht im Training oder angeschlagen sind, werden nicht spielen. „Wir haben am Samstag in Dettingen das erste Punktspiel. Diese Partie hat Priorität“, sagt Knackmuß. Er betrachtet das Pokalderby eher als „zusätzliche Laufeinheit“ und weiß, „dass es für uns eine bittere Klatsche geben kann“. Deshalb soll das Ergebnis vom Mittwochabend auch keinen Einfluss auf die weitere Vorbereitung haben und nach 90 Minuten schnell abgehakt sein.

Dass die Furtwanger mit einer Verlegenheits-Elf antreten werden, kümmert FC 08-Trainer Jago Maric nicht. „Für uns spielt es keine Rolle, in welcher Besetzung der Gegner aufläuft. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren.“ Die Zielsetzung ist klar: Villingen will eine Verlängerung und Verletzungen unbedingt vermeiden. Dass FC 08-Kapitän Benedikt Haibt mit einem Innenbandriss im Knie vermutlich sechs bis acht Wochen ausfällt, ist für den Coach schmerzhaft genug. „Das tut mir wahnsinnig leid für Benni“, sagt Maric.

Mit Manuel Stark hat zuletzt ein weiterer FC 08-Spieler nicht trainieren können. Ansonsten dürfte der Kader des Favoriten aber komplett sein. Im Tor werden die Nullachter vermutlich Matthias Demmer aufbieten. Im Pokal gegen den personell geschwächten Heimverein einige Spieler für den Oberliga-Auftakt am Samstag gegen die eminent starken Pforzheimer zu schonen, kommt für Maric nicht infrage: „Wir wollen die bestmögliche Mannschaft aufbieten, denn es geht für uns um viel und wir werden Furtwangen nicht unterschätzen.“

Dabei kommt es auf der Trainerbank zum Duell der beiden ehemaligen FC 08-Routiniers Jago Maric und Markus Knackmuß. Maric: „Wir haben ein gutes Verhältnis, aber es gab im Vorfeld des Pokalspiels keine Kontakte.“ Der Villinger Coach setzt auf volle Konzentration und auf die technische Überlegenheit seiner Akteure. Ob er mit einer hitzigen Partie rechnet? „Das kann schon sein, aber wir müssen ruhig bleiben und mit Geduld agieren.“