Euphorie in Göschweiler

Jürgen Feuerstein, Trainer des SSC Donaueschingen, tippt den 22. spieltag in der Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) SSC Donaueschingen – SV Göschweiler. "Göschweiler hat am Mittwoch gegen Spitzenreiter Riedöschingen gewonnen, was für mich keine so große Überraschung war. Jetzt kommen die Gäste sicherlich mit einiger Euphorie, während wir nach dem 1:5 gegen Bräunlingen geknickt sind. Das müssen wir abhaken. Ich will punkten, vor allem gegen Teams in unserer Tabellenregion. Da zähle ich Göschweiler dazu."

FC Neustadt II – FC Löffingen II. "Ich kann mir gut vorstellen, dass Löffingen einige Spieler aus dem Landesligakader einsetzt, um den Ligaerhalt zu sichern. Neustadt ist stark, aber Löffingen nimmt ein 2:2 mit."

FC Bad Dürrheim II – FV Möhringen. "Die Kurstädter hatten zuletzt einige personelle Sorgen. Möhringen schätze ich auf eigenem Platz deutlich stärker ein. Möglicherweise reicht in der Partie ein Treffer. Mein Tipp: 1:0."

DJK Donaueschingen II – FC Lenzkirch. "Donaueschingen will an der Spitze dranbleiben und gewinnt mit 2:1 Toren."

FC Hüfingen – FC Bräunlingen. "Schwierig. Ein echtes Derby. Bräunlingen kommt mit dem klaren Sieg bei uns. Sie agieren hauptsächlich über ihre zwei schnellen Außenspieler. Wenn sich Hüfingen darauf einstellt, ist eine 2:2-Punkteteilung denkbar."

SV Mundelfingen – SV Öfingen. "Mundelfingen ist im Kampf um den Klassenerhalt richtig unter Zugzwang. Der vorletzte Tabellenplatz droht. In Mundelfingen zu spielen ist für jede Gastmannschaft nicht einfach. Eigentlich ein Spiel, in dem ein Unentschieden möglich ist. Ich tippe dennoch einen 1:0-Erfolg der Öfinger."

FC Pfohren- SV St. Märgen. "Pfohren ist weiterhin stark. Der aktuelle Platz vier bei nur vier Zählern Rückstand auf Platz eins lässt Pfohren alle Chancen. Gegen das Schlusslicht brennt da nichts an, zumal St. Märgen nicht gerade mit Auswärtsstärke strotzt. Pfohren gewinnt 2:0."

SV Gündelwangen – SG Riedöschingen/Hondingen. "Die Gäste haben mit Heine und Werhan erfahrene Akteure, um als Mannschaft die Niederlage in Göschweiler wegzustecken. Ich tippe 1:3."