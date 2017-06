Regionalsport Schwarzwald "Es wird keine Welt zusammenbrechen"  Trainer vor Rückspiel um den Bezirksliga-Aufstieg gelassen

Hajduk Villingen und SG Riedöschingen/Hondingen gehen ohne Druck ins entscheidende Spiel am Samstag

Fußball, Aufstiegsspiel in die Bezirksliga, Rückspiel: NK Hajduk Villingen – SG Riedöschingen/Hondingen (Samstag, 16 Uhr – in Schwenningen). (ms) „Wir sehen uns überhaupt nicht unter Druck“, sagt Hajduk-Trainer Predrag Kicic vor dem Rückspiel um den Bezirksliga-Aufstieg. Obwohl die Villinger das Hinspiel bei der SG Riedöschingen/Hondingen mit 2:4 verloren haben, sei weiterhin alles möglich. Kicic: „Aufgrund der Auswärtstorregel stehen die Chancen noch immer 50:50. Wir sind immer in der Lage, drei Tore zu machen.“

Große Änderungen will der Trainer nicht vornehmen. „Wir müssen einfach mehr Tore schießen und weniger kassieren“, sagt Kicic mit einem Schmunzeln. Den Gegner erwartet er zunächst abwartend. „Die SG Riedöschingen hat den Hinspielsieg im Rücken und wird bestimmt den Fokus auf die Defensive legen. Der spezielle Platz auf dem Deutenberg spielt uns jedoch sicher in die Karten.“

Dem kann SG-Trainer Gerd Hanser nur zustimmen. Der schnelle Kunstrasen auf dem eigentlichen Hockeyfeld komme den technisch starken Villingern entgegen. Hanser geht entspannt mit der Situation um. „Wir freuen uns auf ein tolles Spiel vor einer großen Kulisse. Das wird vor allem für die jungen Spieler ein tolles Erlebnis“, betont der SG-Trainer und fügt an: „Am Ende einer langen Saison wollen wir nochmals unsere Leistung bündeln und alles raushauen.“ Wie auch für seinen Villinger Trainerkollegen hat sich für Hanser an der Ausgangslage nicht viel verändert. „Die Chancen stehen weiterhin fifty-fifty. Wir erwarten einen starken Gegner, der uns nochmals alles abverlangen wird.“

Sorgen bereitet Hanser ein angeschlagenes Trio. Kapitän Björn Werhan, Fabian Martin sowie Patrick Bäurer, der Vierfachtorschütze aus dem Hinspiel, sind fraglich. „Die Drei sind wichtige Stammspieler. Ich hoffe, dass sie noch fit werden“, so der besorgte Coach.

Für beide Teams stellt die Relegation die Belohnung für eine überraschend starke Saison dar. Gerd Hanser bringt daher die Erwartungshaltung beider Vereine vor dem Rückspiel auf den Punkt: „Sollte es nicht mit dem Aufstieg klappen, wird bei uns keine Welt zusammenbrechen.“