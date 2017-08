Regionalsport Schwarzwald Es soll ein Top-Start werden

FC 08 Villingen II will gegen Markdorf dritten Sieg im dritten Spiel landen

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – SC Markdorf (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Die Villinger Mannschaft um Trainer Marcel Yahyaijan hat am Sonntag die ganz große Chance, aus einem guten Saisonstart einen sehr guten zu machen. Sollte die Elf auch im dritten Spiel in Folge die Maximalpunktzahl einfahren, wäre der Top-Start perfekt. Yahyaijan hat den Gegner zum Auftakt in Schonach gesehen und warnt seine Spieler, damit sie diese Mannschaft nicht unterschätzen. „Nahezu jeder kann in dieser Liga jeden schlagen. Wenn du nur einmal einen Tick raus nimmst, erlebst du dein blaues Wunder. Wir sind gut beraten, an die ersten zwei Spiele anzuknüpfen“, macht Yahyaijan deutlich. Gelingt es der Villinger Elf dreifach zu punkten, würde es am nächsten Wochenende schon ein echtes Top-Spiel bei Spitzenreiter F.A.L. geben.

Natürlich hofft Yahyaijan gerade in dieser Partie auf eine schnelle Führung, warnt aber andererseits: „Wir müssen Geduld beweisen. Es kann zur Pause auch 0:0 stehen. Da gilt es, konzentriert zu bleiben und nicht die Brechstange auszupacken.“ Bisher hielt sich die junge Elf an die Vorgaben des Trainers und wurde belohnt. Yahyaijan weiß aber auch, dass gerade bei jungen Spielern Leistungsschwankungen einkalkuliert werden müssen. Um diese zu verhindern, hat er im Training einerseits vor dem Gegner gewarnt, andererseits aber auch versucht, die Spannung hochzuhalten. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es einmal mehr Umstellungen geben wird. Die Chiurazzi-Brüder sind im Urlaub. Mario Ketterer wird möglicherweise in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken. Wieder dabei ist Stefano Campisciano. Unterdessen hat sich der befürchtete Kreuzbandriss von Tijan Jallow nicht bestätigt. Dafür ein Außenbandriss, der den Spieler einige Wochen stoppt.