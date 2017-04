Es lockt ein großes Ziel

Verbandsligist FC Bad Dürrheim spielt am Samstag im dritten Heimspiel in Folge gegen Mörsch

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – 1. SV Mörsch (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Mit dem 5:0-Erfolg gegen den SV Waldkirch und dem 2:2 gegen Rielasingen-Arlen haben die Kurstädter in den vergangenen zwei Heimspielen nahezu das Optimum an Punkten eingesammelt. Nun folgt Heimspiel Nummer drei in Serie und damit die Chance, mit einem Sieg sogar die Marke von 40 Punkten zu knacken. Diese Punktezahl hatten Spieler, Trainer und Betreuer immer als Ziel genannt, um einigermaßen ruhig auf die Zielgeraden der Saison einzubiegen.

Anfang Oktober feierten die Kurstädter in Mörsch einen starken 5:1-Sieg. „Es wäre völlig vermessen, auf ein ähnliches Ergebnis zu hoffen. Wir hatten damals einen Glanztag und Mörsch einen rabenschwarzen Auftritt. Zudem war das Ergebnis zu hoch ausgefallen“, erinnert sich Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu. Zwischenzeitlich haben die Kurstädter neun Punkte mehr als der Gegner auf der Habenseite. Mörsch steht aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz. „Wer die jüngsten Ergebnisse dieser Mannschaft verfolgt, wird erkennen, dass Mörsch in den vergangenen vier Partien immer in Führung lag, diese aber nicht über die Ziellinie brachte. Das ist eine gute Mannschaft“, ergänzt Scheu, der sich mit einigen Informationen über die Gäste versorgte.

Vor dem Hintergrund, dass die Dürrheimer noch die schier aussichtslosen Partien beim Freiburger FC, FC 08 Villingen und Kehler FV vor sich haben, gewinnen die Heimspiele an Bedeutung. Da muss die Elf für den Ligaerhalt punkten, so wie in den ersten zwei Partien der jüngsten Heimserie. Dass es am nötigen Einsatz und Engagement nicht mangeln wird, ist sich Scheu sicher. Vielmehr bereitet ihm einmal mehr die personelle Ausgangslage große Sorgen. Zwar zeichnet sich die Rückkehr von Hendrik Berg ab, doch mit Mario Giesler zog sich am vergangenen Samstag wieder ein Spieler eine Verletzung zu. Sein Einsatz ist sehr fraglich. Damit ist schon jetzt klar, dass nur zwölf Feldspieler aus dem Verbandsliga-Kader zur Verfügung stehen werden. Da es auch es auch in der zweiten Mannschaft einige verletzte Akteure zu beklagen gibt, gehen Scheu langsam die Spieler aus.

Um gegen einen sicherlich hoch motivierten Gast am Samstag zu gewinnen, muss bei Bad Dürrheim nahezu alles stimmen. „Auch die nötige Portion Glück“, fügt der Fußball-Lehrer an. Mit einem Sieg und dann 40 Punkten beim besten Torverhältnis aller Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte wäre der FC Bad Dürrheim fast am Ziel. Auch deshalb hofft Scheu, dass seine Akteure alles aus sich herausholen, um eine Woche später beim Derby im Villingen etwas gelassener aufzutreten.