Regionalsport Schwarzwald "Es kribbelt schon." Interview mit TV St. Georgens Trainer Jürgen Herr

Wer dieses Spiel gewinnt, ist Meister. Zwischen Tabellenführer TV St. Georgen und dem punktgleichen Verfolger TV Herbolzheim kommt es am Samstag (19.30 Uhr) in der Roßberghalle zum Showdown in der Handball-Landesliga. St. Georgens Trainer Jürgen Herr spricht über die Chancen seiner Mannschaft.

Kribbelt es schon im Bauch?

Auf jeden Fall. Die Aufregung ist schon deutlich zu spüren. Immerhin ist es für uns das entscheidende Spiel.

Das letzte Heimspiel entscheidet wohl die Meisterschaft. Da beide Mannschaften punktgleich sind und das Hinrunden-Duell Unentschieden endete, hat der Sieger die Meisterschaft sicher in der Tasche. Träumt ein Trainer von solch einer Konstellation?

Das haben wir uns immer gewünscht. Das wird ein richtiger Handball-Krimi. Und wir haben alles selbst in der Hand. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns riesig auf das Spiel.

Gibt es in dieser Woche eine spezielle Vorbereitung?

Nein, das Training läuft im üblichen Rahmen. Allerdings werden wir noch einige Video-Analysen über den Gegner einbauen.

Von den bisherigen elf Duellen gegen Herbolzheim hat St. Georgen bislang nur ein einziges gewonnen. Was spricht ausgerechnet jetzt für Ihre Mannschaft?

Wir haben uns in der Rückrunde auf mehreren Positionen deutlich gesteigert. Herbolzheim ist aus der Südbadenliga abgestiegen. Wir sind immer näher an den Gegner herangekommen und wollen Herbolzheim nun sogar überholen.

Ihre Mannschaft hat in dieser Saison erst ein Spiel in eigener Halle verloren. Spielt der Heimvorteil das Zünglein an der Waage?

Das könnte der entscheidende Vorteil sein. Allerdings ist das auch die letzte Chance für Herbolzheim, um Meister zu werden. Die Mannschaft will die Aufstiegsrelegation sicherlich vermeiden und wird alles versuchen, um gegen uns zu gewinnen.

Ist der TV St. Georgen reif für den Titel und Aufstieg in die Südbadenliga?

Die Mannschaft hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr gut entwickelt. Allerdings ist der Sprung von der Landes- in die Südbadenliga sehr groß. Sollten wir aufsteigen, müssten wir erst abwarten und schauen, wie es läuft.

Wären im Falle eines Aufstiegs Verstärkungen von außen nötig?

Wir haben uns noch nicht nach eventuellen Neuzugängen umgeschaut und würden auf unsere aktuelle Mannschaft bauen. Aber zuerst müssen wir den Aufstieg schaffen.

Was würde der Sprung in die nächsthöhere Spielklasse für den Verein bedeuten?

Eine Mannschaft in der Südbadenliga gäbe dem Handballsport in St. Georgen und in der ganzen Region einen neuen Schub. Rein finanziell wäre die neue Spielklasse zu stemmen. Allerdings wäre ein erhöhter Trainingsaufwand vonnöten. Sich sportlich in der Südbadenliga zu behaupten, wäre sicherlich nicht einfach.

Aus Herbolzheim kommen zwei Fan-Busse und viele Privatautos. Reicht die Roßberghalle, um allen Handball-Fans, die das Spitzenspiel sehen wollen, Platz zu bieten?

Es werden so viele Zuschauer kommen wie schon seit Jahren nicht mehr. Da wird die Roßberghalle sicherlich an ihre Grenzen stoßen.