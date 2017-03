"Es gibt nur noch Endspiele"

FC Schonach empfängt VfR Stockach. Trainer Blanco erwartet starken Gegner

Fußball-Landesliga: FC Schonach – VfR Stockach (Sonntag, 15 Uhr). (daz) der FC Schonach geht mit guten Erinnerungen in das Spiel gegen Stockach. Immerhin gelang der Elf von Trainer Enrique Blanco Anfang September ein 3:2-Erfolg beim VfR. Sollte am Sonntag eine Wiederholung gelingen, würde Schonach den Konkurrenten in der Tabelle überholen.

„Stockach hat seine Qualitäten in erster Linie in der Offensive. Mit Henkel, der vom FC 08 Villingen zurückgekehrt ist, sind sie noch stärker geworden. Da wird einiges auf uns zukommen“, betont Blanco. Er setzt auf eine gute Defensivarbeit seiner Schützlinge, die zuletzt bei der DJK Villingen ohne Gegentreffer blieben. Hier müsse man sehr konzentriert arbeiten. „Auch wir werden unsere Chancen bekommen. Sie zu nutzen wird die Kunst sein“, ergänzt Blanco.

Zuletzt in Villingen schickte der Schonacher Trainer eine Elf auf den Platz, die mit einem Durchschnittsalter von rund 21 Jahren eine der jüngsten überhaupt war. Der Alterschnitt könnte am Sonntag etwas höher liegen, da Alexander German vor einer Rückkehr steht. Blanco: „Bei ihm sieht es gut aus.“ Verzichten müssen die Schonacher hingen auf Jannik Reiner, der in 20 von 21 Spielen im Mittelfeld seine Aufgaben löste. „Eins-zu-eins lässt er sich nicht ersetzen. Ich werde mir noch einige Gedanken machen, wie wir ihn ersetzen“, so Blanco, der seine Gedanken allerdings nicht öffentlich machen will, auch um einen Überraschungseffekt in der Hinterhand zu haben. Bei der engen Konstellation im Tabellenkeller, sieben Teams trennen nur vier Punkte, wäre ein Schonacher Erfolg ein kleiner Befreiungsschlag. Blanco: „Ab jetzt gibt es nur noch Endspiele für uns. Das sollten auch die Spieler so verinnerlichen.“