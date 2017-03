"Es gibt keine leichten Gegner"

Neustadt hat Tabellenletzten zu Gast. Trainer Klaus Gallmann erwartet schwere Aufgabe

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – Solvay Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr). (jsi) Die Gäste aus dem Breisgau liegen mit lediglich acht Zählern abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Einen Sieg im Vorbeigehen erwartet Neustadts Trainer Klaus Gallmann aber nicht. „In dieser Liga von leichten Gegnern zu sprechen, wäre mehr als vermessen. Wir mussten schon oft am eigenen Leib erfahren, dass es keine einfachen Spiele gibt“, erklärt der Coach.

Da der FC Neustadt das gegnerische Team und dessen Trainer sehr gut kenne, ist sich Gallmann sicher, dass Aufgeben für Solvay keine Option sei. „Das 0:7 gegen Bühlertal vom vergangenen Wochenende muss man richtig einordnen. Kurz vor der Halbzeit sah der Freiburger Torwart die rote Karte und die Mannschaft musste lange in Unterzahl spielen. Außerdem war der Ersatzkeeper nicht mit dabei. Das Ergebnis ist dadurch einige späte Tore viel zu hoch ausgefallen“, so der Neustädter Übungsleiter. Zudem werde laut Gallmann oft vergessen, dass Solvay in der laufenden Spielzeit dem Tabellenführer Denzlingen einen Zähler abtrotzten konnte.

Trotz der lobenden Worte für das Schlusslicht schiebt Gallmann die Favoritenrolle keineswegs von sich und seiner Mannschaft. „Wir spielen im eigenen Stadion gegen den Tabellenletzten. Natürlich bin ich da so ehrlich zu sagen, dass wir der Favorit sind. Fußballerisch geht es für uns ums Überleben, wir wollen die drei Punkte unbedingt in Neustadt behalten. Da gibt es kein Wenn und kein Aber“, macht Gallmann deutlich. Auch mit einem knappen 1:0-Erfolg könne der Coach sehr gut leben. „Es kann durchaus eine enge Partie werden. Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufdrücken, werden ihn aber nicht unterschätzen.“

Ob Abwehrspieler Ranil Weerakkody gegen die Breisgauer auflaufen kann, ist noch fraglich. Die beiden Studenten Peter Schubnell und Stefan Ketterer, die zuletzt beim 1:1 in Auggen fehlten, stehen wieder zur Verfügung.