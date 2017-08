FC Bad Dürrheim schafft am dritten Spieltag Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld

Fußball-Verbandsliga: (daz) Auch wenn der Findungsprozess weiterhin in vollem Gang ist, so hat doch der 2:0-Erfolg des FC Bad Dürrheim gegen Endingen für Trainer Reiner Scheu eine ganz wichtige Erkenntnis gebracht. „Es geht aufwärts, wenn auch in kleinen Schritten.“ Immerhin spielte am Samstag eine Mannschaft, die in dieser Zusammensetzung durchaus eine Chance hat, in der Liga zu bestehen.

Schon am vergangenen Donnerstag hatte Scheu ein gutes Gefühl, nachdem sich 16 Spieler beim Training einfanden und er sehr zielorientiert arbeiten durfte. Die neue personelle Auswahl ergab dann auch, dass die Elf auf neun Positionen gegenüber der 1:5-Pleite beim Freiburger FC umgestellt wurde. Dass da noch nicht alle Rädchen ineinandergriffen, hatte der Fußball-Lehrer einkalkuliert. „Es gibt in der Abstimmung noch einiges zu tun. Immerhin haben wir nun das erste Erfolgserlebnis und dürfen etwas entspannter in die Trainingswoche gehen.“ Und da zeichnet sich nochmals eine Verbesserung ab, denn Torjäger Mustafa Akgün ist aus dem Urlaub zurück, hat zuletzt allerdings drei Wochen kein Mannschaftstraining absolviert.

Weiterhin offen ist die Zukunft der zwei Togolesen Ourotagba und Gandi, die weiterhin zu den Spielen aus der Asylunterkunft in Esslingen geholt werden. Neben dem fehlenden Teamtraining ist es für die Kurstädter auch eine finanzielle Frage. Eine Lösung ist weiterhin nicht in Sicht. Immerhin zeigte der in der Start-Elf stehende Ourotagba, dass er in der zentralen Abwehrreihe durchaus eine Verstärkung sein kann. Gleiches gilt für den aus Serbien geholten Mitar Mladenovic, der am Samstag erstmals über 90 Minuten spielte und nicht nur wegen seines Treffers einen guten Eindruck hinterließ. Er scheint ein Spieler zu sein, der den Unterschied ausmachen kann.

Während naturgemäß die Torschützen Mladenovic und Nico Tadic am Samstag im Mittelpunkt standen, darf sich ein weiterer Spieler als Sieger fühlen: Torhüter Jonas Kapp. Er hielt seine Elf mit einem gehaltenen Elfmeter im Spiel und war auch in anderen Situationen ein Rückhalt. Kapp agierte ruhig, abgeklärt und hatte großen Anteil, dass die Null auf der richtigen Seite stand.

Das Passspiel aber auch Standards werden in dieser Woche einen Schwerpunkt in den Trainingseinheiten einnehmen. Zudem hat sich Scheu das Ziel gesetzt, die Spieler näher auf ein konditionell gleichwertiges Level zu bringen. Eine große Aufgabe, denn durch den unterschiedlichen Einstieg in das Training herrschen noch immer deutliche Unterschiede. Diese auszugleichen wird wichtig sein, denn am kommenden Samstag kommt mit dem Offenburger FV eine ganz große Nummer nach Bad Dürrheim. Am vierten Spieltag ist es bereits das dritte Heimspiel für die Kurstädter und anders als vor der Partie gegen Endingen werden Punkte dann nur schwer erreichbar sein. Immerhin ist der Druck nun etwas gewichen und eine Start-Formation für die nächsten Partien in Sicht.