Regionalsport Schwarzwald Es fühlt sich noch besser an  SÜDKURIER-Interview mit Wild Wings-Kapitän Will Acton

In knapp zwei Jahren bei den Schwenninger Wild Wings ist Will Acton nicht nur zum Topscorer und Publikumsliebling geworden. Der 30-Jährige wird sein Team nun auch als Kapitän in die bevorstehende DEL-Saison führen. Im SÜDKURIER-Interview spricht er über seine Rolle und die Ziele

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl als neuer Kapitän der Wild Wings. Wie geht es Ihnen damit?

Sehr gut. Es ist eine wirklich große Ehre als Kapitän gewählt zu werden. Es bedeutet mir sehr viel, dass die Mannschaft mich ausgesucht hat. Auf diese Weise Anerkennung zu erfahren, ist etwas sehr Spezielles und ein sehr schönes Gefühl.

Sie waren ja einer der Kandidaten. Haben Sie damit gerechnet?

Nein, absolut nicht. Sicher war ich einer der Kandidaten, aber ich hatte eher mit anderen Spielern wie Simon Danner oder Uli Maurer gerechnet. Einfach, weil sie schon wesentlich länger in der DEL spielen. Dass ich es nun geworden bin, hat mich wirklich berührt. Aber auf der anderen Seite bedeutet es nicht, dass ich jetzt etwas Besonderes bin. Wir sind eine sehr gute Gruppe, jeder hat gleichviel zu sagen.

Wie verstehen Sie denn diese neue Rolle, wie wollen Sie dieses Amt ausfüllen?

Gute Frage, ich weiß es noch nicht genau. Ich habe mit einigen Kollegen gesprochen, die schon Kapitän ihrer Mannschaft waren. Die meisten Spieler haben mir gesagt: Das Wichtigste ist, sich selbst nicht zu verändern. Man wurde ja gewählt als die Person, die man ist, als der Spieler, der man ist. Ausschlaggebend ist vor allem, wie man spielt und deine Einstellung zur täglichen Arbeit. Dazu kommt das Verhalten abseits der Eisfläche und gegenüber den Kollegen. Ich hoffe, dass ich da weiterhin ein Vorbild sein kann. Ansonsten werde ich vielleicht etwas öfter mit den Schiedsrichtern reden müssen oder mal ein Mannschaftstreffen einberufen.

Sind Sie ein Spieler, der in der Kabine eher viel oder wenig redet?

Auf diesem Niveau muss man ohnehin niemandem mehr sagen, wo es lang geht. Jeder Spieler weiß, was er zu tun hat. Es geht mehr darum, wann man etwas sagt. In schwierigeren Zeiten oder vor wichtigen Spielen. In solchen Phasen haben die erfahreneren Spieler sicher mehr Verständnis für die jeweilige Situation und können sich mehr einbringen. Das gilt aber für jeden Spieler im Team, egal ob Kapitän oder nicht.

Wie ist die Vorbereitung aus Ihrer Sicht bislang gelaufen?

Ziemlich gut. Wir haben hart und gut an vielen Dingen gearbeitet. Unser Spiel wird sich etwas verändern, der Plan wird ein bisschen anders sein als letzte Saison. Auch die neuen Spieler haben sehr gut rein gefunden, insgesamt war die Arbeit bisher sehr effektiv.

Was hat sich Ihrer Meinung nach im Vergleich zum Vorjahr verbessert?

Wir sind insgesamt schneller. Was auch gut zur angestrebten Spielweise passt. Die Neuzugänge sind sehr gute Verstärkungen. Dazu kommt eine etwas veränderte Mentalität. Wir sind noch motivierter, ohne damit sagen zu wollen, dass wir das letzte Saison nicht waren. Jeder arbeitet noch härter, ob auf dem Eis oder im Kraftraum. Es ist schwer zu beschreiben, schließlich möchte ich niemanden diskreditieren, der hier gespielt hat. Ich kann nur sagen, es fühlt sich einfach noch besser an.

Die Erwartungen sind ebenfalls höher, die Pre-Play-Offs das klare Saisonziel. Was macht Sie optimistisch, dass das Team diese Erwartungen erfüllen kann?

Zunächst einmal startet jedes Team bei Null. Jeder hat hart gearbeitet, jeder glaubt an sich. Und natürlich will jede Mannschaft den eigenen Ansprüchen und denen der Fans gerecht werden. Man muss sich im Klaren darüber sein, dass eine Saison immer ein ständiger Prozess ist. Es geht also darum, gut hinein zu kommen und wie man mit den Hochs und Tiefs umgehen kann. Als Profi ist man immer optimistisch, auch das macht einen Profi aus. Man glaubt an sich selbst, seine Teamkollegen und die ganze Mannschaft. Das ist genau das, was ich auch bei uns in der Kabine jeden Tag sehe und erlebe. Es ist genau diese Mentalität, die mich optimistisch macht.

Dennoch gab es im Vorfeld auch einige kritische Stimmen. Wie nehmen Sie so etwas wahr?

Das ist völlig in Ordnung! Wir haben die besten Fans in der Liga, das wissen und schätzen wir alle in der Kabine. Sie gehen in jedes Spiel voller Leidenschaft, sie sind hungrig nach Erfolg und sehr ehrgeizig. Sie verdienen eine erfolgreiche Mannschaft. Wir als Team wollen ihnen das geben. Wir als Team und die Fans wollen ja das Gleiche, schauen aber natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Sache. Für uns ist Eishockey ein ebenso wichtiger Teil unseres Lebens, wir betreiben diesen Sport mit absoluter Leidenschaft. Ich bin mir sicher, dass wir die Play-Offs erreichen. Wir wollen das genauso sehr wie die Fans.

Zur Person

Will Acton ist am 16. Juli 1987 in Edina (USA) geboren. Er besitzt die amerikanische und kanadische Staatsbürgerschaft. Der Angreifer wechselte im Oktober 2015 zu den Wild Wings und stellte bei seinem Einstand gleich einen neuen Rekord in der Deutschen Eishockey-Liga auf. Acton war der erste Spieler, dem in seiner ersten DEL-Partie fünf Scorer-Punkte gelangen (zwei Tore, drei Vorlagen). Vergangene Woche wurde die Nummer 41 der Wild Wings von der Mannschaft zum neuen Kapitän gewählt. Acton hat einen Vertrag in Schwenningen bis 2019. Die vergangenen zwei Jahre war er jeweils der beste Scorer der Wild Wings.