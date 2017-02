Erster Test des FC Löffingen

Hochschwarzwälder fordern FC Emmendingen

Fußball: Landesligist FC Löffingen absolviert am Samstag das erste Vorbereitungsspiel im neuen Jahr. Ab 14 Uhr spielen die Löffinger beim FC Emmendingen. Die Gastgeber sind aktuell Tabellenvierter in der Landesliga Staffel 2, die Löffinger Achter in der Staffel 3.

„Unser Platz ist schon seit Tagen komplett vom Schnee geräumt, sodass wir ordentliche Trainingsbedingungen haben. Jetzt möchte ich gern sehen, wie wir die spielerischen Elemente umsetzen. Die Jungs sollen wieder Spaß am Fußball haben, was ich jedoch auch in den Aktionen sehen möchte“, sagt Trainer Tobias Urban.

In Löffingen haben die langzeitverletzten Spieler Daniel Fuß, Benny Gaudig und Janeck Beha wieder das Training aufgenommen und werden wohl auch Einsatzzeiten im Test bekommen. Bei Marco Bürer zeichnet sich indes ein noch längerer Ausfall nach seinem Bänderriss ab, möglicherweise gar bis zum Saisonende.