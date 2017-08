Regionalsport Schwarzwald Erster Sieg sorgt für Erleichterung

DJK Villingen bezwingt SC Konstanz mit 2:0 Toren. Tritschler und Beha erzielen die Tore

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – SC Konstanz-Wollmatingen 2:0 (1:0). (olg) Erleichterung bei der DJK, der Knoten ist geplatzt: Mit dem ersten Saisonsieg gegen eine der Top-Mannschaften in der Liga verhinderten die Villinger einen Fehlstart. Die Gäste bleiben weiterhin sieglos. Mann des Tages bei den Gastgebern war Mike Tritschler, der an beiden Treffern beteiligt war.

"Wir alle sind erleichtert. Spielerisch und fußballerisch war es sicherlich kein Leckerbissen. Wir haben uns aus den Druckphasen eines starken Gegners herausgekämpft und verdient gewonnen. Mit Zehn gegen Acht in Überzahl wären sicherlich noch weitere Treffer möglich gewesen, aber das ist nicht schlimm. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Auftritt", resümierte DJK-Trainer Ralf Hellmer.

Für die Villinger war es das erwartet schwere Spiel. Konstanz dominierte die erste halbe Stunde, hatte aber zu wenig zündende Ideen im Abschluss. Durch die mangelnde Durchschlagskraft gerieten die Villinger nicht in Rückstand. Im Gegenteil: Die DJK schaffte in der 29. Minute nach einem sehenswerten Angriff die überraschende 1:0-Führung. Nachdem Villingen kompakt und gut gegen den Ball verschoben hatte, und diesen eroberte, vollendete Tritschler die schöne Ballstafette mit einem überlegt ausgeguckten, platzierten Schuss ins Netz. Die Gastgeber blieben am Drücker und durchaus wäre vor der Pause noch der zweite Treffer möglich gewesen.

So blieb die Partie ob des knappen Spielstandes nach der Halbzeit spannend und offen. Konstanz kam druckvoll und motiviert aus der Kabine. Die Gäste waren aktiver und versuchten mit aller Macht den Ausgleich zu erzielen. Dies gelang ihnen gegen eine kampfstarke und diszipliniert spielende Elf der Gastgeber jedoch nicht. Direkt nach der Pause dezimierten sich die Gäste mit einer roten Karte für Slef um einen Mann (51.). In der 73. Minute folgte mit einer gelb-roten Karte für den erst 19 Minuten vorher eingewechselten Ben Chaieb der nächste Gästeakteur. Insgesamt zog der Schiedsrichter elf Karten, darunter neben den beiden Platzverweisen vier gelbe für die DJK und fünf für den SCK.

Den Villingern war es egal: Sie setzten, nachdem sie vorher einige Möglichkeiten liegen ließen, in der 75. Minute zum entscheidenden Schlag an. Tritschler bediente mit einer Freistoßhereingabe Pascal Beha. Dieser versenkte die Kugel aus spitzem Winkel sehenswert in den Maschen zum 2:0. Trotz einer Zwei-Mann-Unterzahl gab der Gast nie auf. Hätte die DJK einige ihrer guten Konter konsequenter zu Ende gespielt, wäre auch ein 3:0 oder 4:0 möglich gewesen. Tore: 1:0 Tritschler (29.), 2:0 Beha (75.). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte Slef (51./SCK), Rote Karte Chaieb (73./SCK). SR: Karaüc (Langenargen); SR: 120.

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Tritschler, Sarr, Werner, Pfriender (73. Kostka), Reich, Riesle, Hug, Käfer (83. Müller), Beha (83. Haas).