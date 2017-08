Regionalsport Schwarzwald Eröffnungsspiel wird nachgeholt

Bezirksliga-Partie am Mittwoch in Königsfeld

Fußball-Bezirksliga: FC Königsfeld – SV TuS Immendingen (Mittwoch, 18.30 Uhr). (daz) Als eigentliches Saisoneröffnungsspiel auf Bezirksebene geplant, musste die Partie im ersten Anlauf vor eineinhalb Wochen wegen eines Gewitters schon nach wenigen Spielminuten abgebrochen werden. Am heutigen Mittwochabend startet nun der zweite Versuch.

Während Königsfeld am Wochenende mit einem souveränen 2:0-Sieg in Geisingen startete, ging Immendingen auf eigenem Platz gegen Marbach leer aus. Schon mit einem 1:0-Erfolg würde sich Königsfeld auf Platz zwei schieben. Die Gäste peilen eine Überraschung an, wissen aber, dass sie die Punkte wohl gegen andere Konkurrenten holen müssen. Schließlich wurde Königsfeld im Vorfeld der Saison von den meisten Trainern der Liga als ein Meisterschaftsfavorit gehandelt.