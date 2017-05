Regionalsport Schwarzwald Erik Raab ein starker Torhüter beim FC 08 Villingen II

Personalsorgen beim Landesligisten

Fußball-Landelsiga: SC Konstanz-Wollmatingen – FC 08 Villingen II 1:1 (0:1). Zweimal traf Konstanz, bekam dafür aber nur einen Punkt. Bei Villingen stand Erik Raab über 90 Minuten zwischen den Pfosten, nachdem am Samstag Matthias Gißler gegen Donaueschingen die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Beide Teams hatten Probleme mit dem nassen Untergrund. Es war ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. Schon kurz nach dem Anpfiff stand Bisinger vom SC im Mittelpunkt, als er einen Schuss der Gäste abwerte und den darauf folgenden Kopfball sicher meisterte. Nach etwas mehr als zehn Minuten zeichnete sich auf der Gegenseite Torhüter Erik Raab aus, der einen Schuss von Gamp zur Ecke abwehrte. Nur Minuten später war das SC-Tor wieder im Blickpunkt. Zuerst verfehlte ein Schuss von Marco Effinger sein Ziel und kurz darauf landete der Ball an der Unterkante der Latte. Es war ein Schuss von Effinger.

Was die Villinger nicht schafften, erledigten die Konstanzer selbst. Eine Hereingabe rollte vom Fuß des Abwehrspielers ins eigene Tor. Nur wenige Minuten später lag der Ausgleich in der Luft, als der Villinger Schlussmann Probleme mit dem nassen Rasen hatte und sein Abspiel bei SC-Spieler Auer landete. Aus etwa 30 Meter ging der Ball zwar perfekt über den Torhüter, aber auch ein paar Zentimeter am leeren Tor vorbei. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ergab ein weiterer Ausrutscher eines Villinger Defensivspielers eine Chance für Dold, der am Abschluss gehindert wurde.

In Halbzeit zwei wurde der SC offensiver, aber Raab hielt gut. In Minute 79 fiel der Ausgleich. Ben Chaieb passte auf Dold, der mit einem Schuss ins lange Eck des Villinger Tores traf. Tore: 0:1 (18./ET) Karacan, 1:1 (79.) Dold; SR: Sattler (Baden-Baden); ZS: 60.

FC 08 Villingen II: Raab, Y. Arslan, Campisciano, Atar, M. Chiurazzi, Cakici, Stark, Dresel, Effinger, Novakovic, Bak.