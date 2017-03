Erich Thurow bleibt DJK-Trainer

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (gew) Unabhängig von der Spielklasse wird Erich Thurow auch in der Saison 2017/18 die Landesliga-Reserve der DJK Donaueschingen trainieren. Wie Thomas Wild von der DJK-Fußballabteilung mitteilte, ist die Vereinsführung mit der Arbeit des Trainers und seiner Kooperationsfähigkeit innerhalb der drei aktiven Mannschaften sehr zufrieden. In der Vorsaison führte Erich Thurow zusammen mit Jürgen Kiefer und Winni Wulff die A-Junioren der DJK in die Verbandsliga, ehe er als Nachfolger von Josef Remlinger die DJK-Zweite übernahm.